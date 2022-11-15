Papa Francis’ten Türkiye’ye taziye mesajı

Katoliklerin ruhani lideri Papa Francis, İstanbul’da gerçekleştirilen bombalı saldırıya yönelik taziye mesajında hayatını kaybedenlerin yakınlarına başsağlığı diledi.

Vatikan’dan yapılan açıklamada, Papa Francis’in İstanbul’da hafta sonu gerçekleştirilen bombalı saldırıda hayatını kaybedenlerin ailelerine ve yakınlarına başsağlığı dilediği, yaşananlardan derin üzüntü duyduğu belirtildi. Papa Francis’in hiçbir şiddet eyleminin Türkiye halkının "kardeşlik, adalet ve barış değerlerine dayalı bir toplum inşa etme" çabalarını yıldırmaması için dua ettiği aktarıldı.