Papa Francis, taburcu oldu

Katoliklerin ruhani lideri Papa Francis, ameliyat olduktan sonra tedavisinin tamamlanmasının ardından taburcu oldu.

Papa Francis’in sol kolondaki divertiküler daralma nedeniyle geçirdiği ameliyatın ardından tedavi süreci tamamlandı. Roma’daki Gemelli Hastanesi’nde geçirdiği ameliyat sonrası 10 gün boyunca hastanede kalan 84 yaşındaki Papa, bugün taburcu olarak hastaneden ayrıldı. Özel aracıyla hastaneden ayrılırken görüntülenen Papa’nın Vatikan’a ulaştığı belirtildi.

Papa Francis, 4 Temmuz’da planlı bir kolon ameliyatı geçirmişti. Papa Pazar günü ameliyat sonrası ilk kez görüntülenmiş, Pazar duasını kaldığı hastanenin balkonundan yapmıştı.

Papa’nın seyahatlerine Eylül ayında başlaması ve 12-15 Eylül tarihlerinde Macaristan ve Slovakya’yı ziyaret etmesi bekleniyor.