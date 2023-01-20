Panek Ziraat Aletleri’ne 27 milyon lira ceza

Rekabet Kurulu, Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’u ihlal edip etmediğinin tespitine yönelik yürütülen soruşturma neticesinde, Panek Ziraat Aletleri’ne 27 milyon 304 bin 867,30 lira idari para cezası verdi.

Rekabet Kurumundan yapılan açıklamaya göre, Panek Ziraat Aletleri Dayanıklı Tüketim Malzemeleri Otomotiv Yakıt Petrol Ürünleri Tarım Ticaret AŞ hakkında Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’u ihlal edip etmediğinin tespitine yönelik Rekabet Kurulunca yürütülen soruşturma tamamlandı.

Uzlaşma metninde, ihlalin varlığı ve çerçevesi ile uzlaşma ara kararında öngörülen azami idari para cezası oranı ve tutarı teşebbüs tarafından açıkça kabul edildi. Soruşturmada, firmanın perakendecilerin yeniden satış fiyatlarına müdahale ettiği anlaşıldı.

Bu çerçevede uzlaşma usulü sonucunda teşebbüse verilecek idari para cezasında yüzde 25 indirim uygulanması ve 2021 yılı gayrisafi gelirinin belirli bir oranında olmak üzere 27 milyon 304 bin 867,30 lira idari para cezası uygulanması kararlaştırıldı.

Gerekçeli karara, tebliğden itibaren 60 gün içinde Ankara İdare Mahkemelerinde yargı yolu açık olmak üzere oy birliği ile karar verildi.