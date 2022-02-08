Pandemiyi unutturan etkinlik...Bedava dağıtılan sucuk ekmekten almak isteyenler izdihama neden oldu

Erzincan’ın düşman işgalinden kurtuluşunun 104. yıldönümü münasebetiyle tertiplenen “Erzincan Kültür ve Sanat Günleri” etkinlikleri kapsamında meydanda kurulan ocak başında bedava dağıtılan sucuk ekmek, izdihama neden oldu. Sucuk ekmek dağıtımı pandemiyi unutturdu.

Erzincan Dörtyol Meydanında “Erzincan Kültür ve Sanat Günleri” etkinlikleri kapsamında bir dizi program düzenlendi. Folklor ekibinin gösterisiyle başlayan programda yerel sanatçılar tarafından konser verildi.

Konser devam ederken alanın yan tarafında kurulan ocak başında vatandaşlara ücretsiz sucuk ekmek dağıtımı yapılmaya başlandı. Erzincan Valisi Mehmet Makas ve diğer kent protokolünün alandan ayrılmalarının ardından sucuk ekmek dağıtımı izdihama neden oldu. Sucuk ekmek almak için adeta birbirleriyle yarışan vatandaşlar güç anlar yaşadı. Pandemiyi unutturan dağıtım istenmeyen görüntüler oluşturdu.

Sucuk ekmek alan bazı vatandaşlar, “Biraz çile çektik. Zor oldu ama sonunda almayı başardık. Sıra ihlal edilince izdiham, karışıklık oldu” ifadelerine yer verdi.