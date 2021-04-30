Pandemiyi fırsata çevirip çini ustası oldular

Balıkesir’in Havran ilçesinde, Halk Eğitimi Merkezi’nin açtığı Çini Boyama Kursu ilgi gördü. Pandemiyi fırsata çeviren 12 kişi, birbirinden güzel eserler ortaya koyarken, çini boyama ustası oldular.

Havran’da Dilek Sabriye Kamar İçke’nin eğitmenliğini yaptığı Çini Boyama Kursuna değişik mesleklerden 12 kişi katıldı. Haftanın 2 günü günde 8 saat olarak devam eden 318 saatlik kursa katılan vatandaşlar, kurs sayesinde pandemi sürecini daha rahat geçirdiklerini anlatırken, kurs eğitmeni Dilek Sabriye Kamer İçke, bazı kursiyerlerin yaptıklarını satarak gelir elde ettiklerini söyledi.

Kurs öğretmeni İçke,” 3 yıldır seramik biçimlendirme ve çini sırlama kurslarımız devam ediyor. Öğrencilerimizden satış amaçlı yapanlar var. Hem istihdam sağlıyoruz, hem de pandemi döneminde insanlar ruhen kendilerini iyi hissetmesi için bir yıldır yoğun çalışıyoruz” dedi. Emekli öğretmen Faize Neriman Ertosun da,” Ben öğretmenim. Halk Eğitim Merkezinde çini boyama kursuna geliyorum. Öğretmenimle beş yıldır birlikteyiz. İyi ki Halk Eğitim Merkezi var. Müdür beye teşekkür ediyoruz. Bize güzel imkanlar sunuyor. Öğretmenim olmasa bu çalışmayı yapmazdım. Bu pandemi sürecinde 66 yaşını unutturan tek uğraşı çini oldu” diye konuştu. .İnşat mühendisi Ender Orhun ise, “Halk Eğitimin bize sağlamış olduğu seramik kurslarında seramik yapmayı çini yapmayı öğreniyoruz. Bunlar bize pandemi sürecinde zamanımızı geçirmemize yardımcı oluyor. Ayrıca bize yetenek kazandırıyor. Bunları iş imkanı olarak da yapma imkanız var. İstihdam sağlıyor. Bu konuda Halk Eğitim Merkezi’ne çok teşekkür ediyoruz” dedi.