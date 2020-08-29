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‘‘Pandeminin kazanımları da oldu”

İZMİR KAVRAM MESLEK YÜKSEKOKULUNUN EV SAHİPLİĞİNDE GERÇEKLEŞTİRİLEN VE PEK ÇOK ÜNİVERSİTELERDEN KATILIMCILARIN YER ALDIĞI‘‘SAĞLIK HİZMETLERİNDE GÜNCEL TARTIŞMALAR’’ DİJİTAL PANELİNDE KONUŞAN PROF. DR. RAMAZAN ERDEM, PANDEMİNİN KÖKLÜ BİR DEĞİŞİM VE DÖNÜŞÜME SEBEP OLDUĞUNU, BU SÜREÇTE İNSANLARIN DÜNYAYI, KENDİLERİNİ VE HAYATLARINI SORGULADIKLARI, BİR NEVİ TRAVMA SONRASI BÜYÜME YAŞANDIĞINI BELİRTEREK, ‘‘PANDEMİNİN KAZANIMLARI DA OLDU’’ DEDİ.

Genel 29.08.2020, 10:09 29.08.2020, 10:37
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‘‘Pandeminin kazanımları da oldu”

İzmir Kavram Meslek Yüksekokulunun ev sahipliğinde gerçekleştirilen ve pek çok üniversitelerden katılımcıların yer aldığı‘‘Sağlık Hizmetlerinde Güncel Tartışmalar’’ dijital panelinde konuşan Prof. Dr. Ramazan Erdem, pandeminin köklü bir değişim ve dönüşüme sebep olduğunu, bu süreçte insanların dünyayı, kendilerini ve hayatlarını sorguladıkları, bir nevi travma sonrası büyüme yaşandığını belirterek, ‘‘Pandeminin kazanımları da oldu’’ dedi.

İzmir Kavram Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Derman Küçükaltan’ın başkanlığında yürütülen dijital panele; Prof. Dr. Ramazan Erdem, Prof. Dr. Mustafa Özata, Prof. Dr. Ayşegül Kaptanoğlu, Prof. Dr. Metin Ateş ve Doç. Dr. Sedat Bostan’ın aralarında bulunduğu pek çok farklı üniversiteden konuşmacı katıldı. Panelde, tüm dünyada global bir sorun olarak mücadele edilen Covid-19 pandemisi farklı açılardan değerlendirildi.

Pandemi sürecine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Prof. Dr. Ramazan Erdem, “Dönüşüm dil ile başlar” diyerek,‘‘Sosyal mesafe, evde kal gibi sözlerin ne anlama geldiğini herkes biliyor.Bunun mizah ve edebiyatı yapılıyor. Ayrıca pandeminin köklü bir değişim ve dönüşüme sebep olduğunu, bu süreçte insanların dünyayı, kendilerini ve hayatlarını sorguladıkları, bir nevi“Travma Sonrası Büyümeye” yol açmaktadır’’ ifadelerini kullandı.

“Öncelik değerlendirmesi”

Prof. Dr. Küçükaltan panelde yaptığı konuşmada, “Yaşadığımız bu olumsuz süreç sağlık sektörünün tüm dünya için ne kadar önemli olduğunu ortaya koymuştur. Ancak yeni bir tartışmayı da beraberinde getirmiştir. Sağlık mı en öncelikli, eğitim mi daha öncelikli? Kuşkusuz sağlık personelini yetiştirmek, tanı koyabilmek için eğitim önemlidir. Ancak sağlıklı ortam ve sağlıklı kişiler (eğitici-öğrenci) olmadan eğitimin de gerçekleştirilmesi mümkün değildir” değerlendirmesinde bulunarak hem eğitim hem de sağlık kariyerli katılımcı akademisyenlerimizle bir arada olmaktan mutluluk duyduğunu ifade etti.

’’Sanal klinik fikrine sıcak bakılıyor’’

İzmir Kavram Meslek Yüksekokulu Sağlık Kurumları İşletmeciliği programı Öğr. Gör. Begüm Ceylan ise moderatörlüğünü yürüttüğü dijital panelde şu a bulundu;

“Covid-19 ile beraber toplumdaki karamsarlık eğilimi ve sağlık kurumlarına başvurmadaki gözle görülür azalma konuşulupilerideki sonuçlarının ne olacağının tartışıldığı panelde, pandemi sürecinde çok acil olmadığı sürece ameliyatların iptal edilmesi ile ilerleyen dönemlerde bir talep patlamasının olacağı düşünülmektedir. Bununla beraber acil servise gelen vakalar pandemide daha da ağırlaşmıştır. Hastalar sağlık durumları iyice ağırlaşmadan acile ya da hastanenin diğer birimlerine başvurmayı tercih etmemektedir. Hastanelerde dezenfektanların, koruyucu maske ve kıyafetlerin kullanımının eskiye oranla artması ile beraber maliyetin artacağı düşünülürken beklenenin aksine sağlık harcamaları pandemide azalmıştır. Ancak 2021 yılının ilk yarısında ertelenen ameliyatlar, aşı vb. sebeplerle sağlık harcamalarında bir patlama yaşanacağı beklenmektedir. Ayrıca tele-tıp, evde sağlık ve sanal klinik uygulamalarının yaygınlaşacağı belirtilmiştir. Sağlık sektörünün başındaki yöneticiler sanal hastane, sanal klinik oluşturulması fikrine sıcak bakmaya başlamışken sağlık eğitiminde de simülasyon eğitimine yönelim olacaktır.”

Uzaktan öğretim açıklaması

İzmir Kavram Meslek Yüksekokulu Müdür Yardımcısı Öğr. Gör. Berker Kocatürk ise Covid-19 sürecinde topluma hizmet kapsamında yapılan çalışmalar hakkında bilgilendirme yaparak,‘‘Salgın sonrası uygun şartların oluşup, pandemi ile ilgili risklerin ortadan kalkması durumunda, 2020-2021 eğitim - öğretim yılında örgün öğretimle olağan eğitim düzenine geçmeyi planlıyoruz. Ancak, olası bir durumda Meslek Yüksekokulu olarak bütün birimlerimizle senkron ve asenkron olmak üzere eğitim - öğretim faaliyetlerini uzaktan öğretim sistemi ile devam ettirebilecek alt yapıya sahibiz’’dedi.

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