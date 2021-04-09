Pandemiden olumsuz etkilenen Roman müzisyenler belediyede istihdam edilecek

Balıkesir’in Edremit Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan, Dünya Romanlar Günü’nde ilçedeki roman müzisyenlere müjde verdi.

Edremit ilçesinde Dünya Romanlar Günü münasebetiyle Balıkesir Roman Dernekleri Federasyonu ve Edremit Belediyesi tarafından Şükrü Tunar Kültür Merkezi’nde faaliyet düzenlendi. CHP Edremit İlçe Başkanı Deniz Onur Özcan, AK Parti Edremit İlçe Başkanı Ekrem Umutlu, MHP Edremit İlçe Başkanı Halil Görmen, belediye başkan yardımcıları, meclis üyeleri ve sivil toplum kuruluşu temsilcilerinin katıldığı toplantıda konuşan Edremit Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan, Romanlara müjde verdi.

Başkan Arslan, Romanların siyaset üstü bir şekilde değerlendirilmesini gerektiğini belirterek kamu kurumları, tüm siyasî partiler ve sivil toplum örgütlerinin bir arada olarak meselelerin daha kolay çözüleceğini kaydetti.

Başkan Arslan, “İçişleri Bakan Yardımcınız Muhterem İnce, valilik, büyükşehir, kaymakamlık ve belediye olarak iş birliği içerisinde olduklarını belirtti. Gazicelal Mahallesi Çamtepe mevkiinde yarım kalan cami projesinin bu birliktelik ile çözüme kavuşturulacağını ifade etti" dedi.

Romanların refahı için kentsel dönüşümün çok önemli olduğunu kaydeden Başkan Arslan, Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz ile birlikte kentsel dönüşüm için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nda gerekli girişimlerin başlatıldığını vurguladı.

Eski Bayramyeri diye bilinen Hekimzade Mahallesi’nde hazineye ait alana müzik müzesi yapmayı planladıklarını söyleyen Başkan Arslan, “Bu yapacağımız yerde geçmişten günümüze müzik ile ilgili enstrümanlar sergilenecek, hem de müzik eğitimleri verilecek. Şükrü Tunar gibi Türkiye’ye mal olmuş büyük bir ustanın torunları geleceğe müzikle bakacaklar” diye konuştu.

Başkan Arslan, “Romanları renkli hayatları kültürel ve sosyal değerlere katkı sağlayan vatandaşlar, ancak önemli sıkıntıları var. Eğlence sektöründe çalışan müzisyen arkadaşlarımız pandemi dolayısı ile işlerinden uzaklar. Sosyal güvenceden de yoksunlar. Edremit Belediyesi olarak Roman vatandaşlarımızın müzisyenlerimizin yanında olmaya çalışıyoruz. Pandemi sürecinde bu yaptığımız üçüncü etkinliğimiz. Bu arkadaşlarımızı bir saz heyeti oluşturarak belediyede ve kurumlarında istihdam edeceğiz” dedi.