banner409

banner363

banner380

banner381

banner396

banner388

banner403

banner389

Son Dakika
Ronaldinho serbest bırakıldı
Ronaldinho serbest bırakıldı
Mesaide topuklu ayakkabı kazası iş kazası sayılacak
Mesaide topuklu ayakkabı kazası iş kazası sayılacak
Dolar ve Euro ne kadar oldu?
Dolar ve Euro ne kadar oldu?
Altın fiyatları ne kadar?
Altın fiyatları ne kadar?

Pandemide evde kalanlar poligonlarda atış yaparak stres atıyor

ANTALYA'DA PANDEMİDE EVDE KALANLAR POLİGONLARDA ATIŞ YAPARAK STRES ATIYOR

Genel 25.08.2020, 10:30
3
Pandemide evde kalanlar poligonlarda atış yaparak stres atıyor

Antalya’da Koron virüs sebebiyle evde kalarak aktivitelere katılamayan yerli ve yabancı vatandaşlar, evde kalmanın stresini atış poligonuna gelerek atıyor.

Korona virüs döneminde bir süre kapalı olan Konyaaltı’ndaki atış poligonu, normalleşme süreciyle birlikte önlemlerini alarak faaliyete başladı. Pandemide çeşitli aktivitelere katılamayan yerli ve yabancı vatandaşlar ise poligonun açılmasını fırsat bilerek, evde kalmanın stresini atıyor. İlk olarak poligon girişinde vatandaşların maskelerine dikkat ediliyor. Maskesi olan içeriye alınırken, maskesi olmayana ise maske temin ediliyor. İçeriye giren vatandaşların ateşleri ölçülüyor, ellerine dezenfekten sıkılıyor ve kayıt işlemleri bittikten sonra da atış alanına alınıyor. Aynı zamanda kullanılan silahlar, kulaklıklar ve diğer ekipmanlar da sürekli olarak alkolle dezenfekte ediliyor.

"Stres atmak için geldim"

Almanya’dan Antalya’ya tatile gelen Salih Yönel, “Stres atmak için buraya geldim. Malum pandemi dönemindeyiz. Bende evde sıkıldım, buraya da stres atma amacıyla geldim” dedi.

"Uzun zamandır evde sıkıldım"

Uzun zamandır evde sıkıldığını anlatan Aytaç Durmaz, “Pek bir aktivite yapamadık. Uzun zamandır da atış yapmak istiyordum, buraya geldik. Burada temizlik ön planda. Girişte maskeleri kontrol etmeleri, sürekli elimizi dezenfekte etmeleri güzel bir durum. Silahların temiz olması, göz önünde temizlenmeleri insana güven veriyor. Ben biraz takıntılı biriyim. Temizler ve dikkat ediyorlar. Bu da zaten benim ilk atışımdı, oldukça heyecanlıydım” ifadelerini kullandı.

"Pandemi döneminde sıkılan poligonu tercih ediyor"

Atış Poligonu Mesul Müdürü ve Atış Eğitmeni Mustafa Altunöz, korona virüsün önlenmesine yönelik gerekli tüm tedbirleri aldıklarını belirterek, iş yerinin sürekli olarak dezenfekte edildiğini kaydetti. Maskesi olmayan müşterilerin içeriye alınmadığını dile getiren Altunöz, “Ateşleri ölçüyoruz. Yüksek ateşi olanlar varsa en yakın sağlık kuruluşuna yönlendiriyoruz. Şimdi pandemi döneminden sonra insanlar dışarıya çıkarken düşünüyor. Bizim kendi iş yerlerimize müşterilerimiz normal seviyede gelmeye başladı. Bizde bu süreçte evde kaldık, çok canımız sıkıldı. İnsanlar da kendilerini rahatlatmak adına poligonu tercih ediyor. Rahatlamak adına bu işi çokça yapmaya başladılar” diye konuştu.

Müşterilerin rahat olması gerektiğini söyleyen Altunöz, “Her ateş öncesi ve sonrası tabancalar dezenfekte ediliyor. Kullandıkları kulaklıklar ve çeşitli malzemeler alkolle dezenfekte ediliyor. O yüzden herkesin içi rahat olmalı” sözlerine ekledi.

Yorumlar (0)
banner378
26°
az bulutlu
Namaz Vakti 25 Ağustos 2020
İmsak 04:44
Güneş 06:17
Öğle 13:11
İkindi 16:55
Akşam 19:56
Yatsı 21:22
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Başakşehir 34 69
2. Trabzonspor 34 65
3. Beşiktaş 34 62
4. Sivasspor 34 60
5. Alanyaspor 34 57
6. Galatasaray 34 56
7. Fenerbahçe 34 53
8. Gaziantep FK 34 46
9. Antalyaspor 34 45
10. Kasımpaşa 34 43
11. Göztepe 34 42
12. Gençlerbirliği 34 36
13. Konyaspor 34 36
14. Denizlispor 34 35
15. Çaykur Rizespor 34 35
16. Malatyaspor 34 32
17. Kayserispor 34 32
18. Ankaragücü 34 32
Takımlar O P
1. Hatayspor 34 66
2. Erzurumspor 34 62
3. Adana Demirspor 34 61
4. Akhisar Bld.Spor 34 57
5. Fatih Karagümrük 34 56
6. Bursaspor 34 56
7. Altay 34 54
8. Ankara Keçiörengücü 34 50
9. Menemen Belediyespor 34 44
10. Giresunspor 34 44
11. Ümraniye 34 44
12. İstanbulspor 34 40
13. Balıkesirspor 34 38
14. Altınordu 34 37
15. Boluspor 34 33
16. Osmanlıspor 34 30
17. Adanaspor 34 21
18. Eskişehirspor 34 12
Takımlar O P
1. Liverpool 38 99
2. Man City 38 81
3. M. United 38 66
4. Chelsea 38 66
5. Leicester City 38 62
6. Tottenham 38 59
7. Wolverhampton 38 59
8. Arsenal 38 56
9. Sheffield United 38 54
10. Burnley 38 54
11. Southampton 38 52
12. Everton 38 49
13. Newcastle 38 44
14. Crystal Palace 38 43
15. Brighton 38 41
16. West Ham 38 39
17. Aston Villa 38 35
18. Bournemouth 38 34
19. Watford 38 34
20. Norwich City 38 21
Takımlar O P
1. Real Madrid 38 87
2. Barcelona 38 82
3. Atletico Madrid 38 70
4. Sevilla 38 70
5. Villarreal 38 60
6. Real Sociedad 38 56
7. Granada 38 56
8. Getafe 38 54
9. Valencia 38 53
10. Osasuna 38 52
11. Athletic Bilbao 38 51
12. Levante 38 49
13. Real Valladolid 38 42
14. Eibar 38 42
15. Real Betis 38 41
16. Deportivo Alaves 38 39
17. Celta de Vigo 38 37
18. Leganés 38 36
19. Mallorca 38 33
20. Espanyol 38 25