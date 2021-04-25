Pandemide dışarı çıkamayan yaşlıların tüm ihtiyaçlarını belediye karşılıyor

Şanlıurfa’da pandemi nedeniyle dışarıya çıkamayan yaşlıların tüm ihtiyaçları Büyükşehir Belediyesi tarafından karşılanıyor. Yemek, sağlık, temizlik ve giyinme gibi tüm ihtiyaçları karşılanan yaşlılar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a teşekkür etti.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, korona virüsten olumsuz etkilenen yaşlıların yanında olmaya devam ediyor. Kentte yaşlıların yemek, sağlık, temizlik ve giyinme gibi tüm ihtiyaçlarını sosyal yardım ekipleri ile karşılayan belediye, vatandaşların takdirini kazanıyor. Mahalle mahalle gezen ekipler, pandemi nedeniyle Ramazan ayında dışarı çıkamayan 65 yaş üstü yaşlıların hijyen paketini teslim ettikten sonra ateş ve tansiyonlarını ölçüyor. Daha sonra iftariyelikleri teslim eden ekipler, kısa bir sohbetin ardından evden ayrılıyor.

Yılardır belediyenin kendilerine baktığını belirten 78 yaşındaki Naime Ay, “Tam 6 yıldır bana bakıyorlar. Adeta belediyenin bir evladıymışım gibi bana bakıyorlar. Daha önceleri Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesinin Engelliler Koordinasyon Merkezine eğitim ve sosyal aktiviteler için gidiyordum. Yeşeren Çınarlar (YADES) Projesi kapsamında sürekli orada aktivitelere katılıyorduk. YADES’in kapanmasıyla artık evde oturuyoruz. Herhangi bir yere gidemiyorum. Bize şimdi de evlerimizde bakıyorlar. Bize bu imkanları sunan Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a ve ekibine teşekkür ederim. Yemeğimizi yolluyorlar, sağlığımızı sürekli kontrol ediyorlar. Bize her konuda yardımcı oluyorlar. Allah razı olsun” ifadelerini kullandı.