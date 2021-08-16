Pandemi üniversite tercihlerini de etkiledi

Bağcılar Belediyesi, üniversite tercihi yapacak gençlere uzman rehberler eşliğinde ücretsiz danışmanlık hizmeti veriyor. Üniversite adayı öğrencilerle yakından ilgilenen uzmanlar, pandemi sebebiyle psikoloji ve sağlık bölümlerine ilginin arttığını söyledi.

Yüksek Öğretim Kurumları Sınavı’nı (YKS) başarıyla atlatan öğrencileri şimdi de tercih telaşı sardı. Bağcılar Belediyesi, üniversite adayı gençlere yardımcı olabilmek ve doğru tercih yapabilmeleri amacıyla “Tercih Günleri” etkinliği başlattı. Bu amaçla Bağcılar Belediyesi Gençlik Merkezi ile Kadın ve Aile Kültür Sanat Merkezi’nde stantlar oluşturuldu.

Bu noktalarda uzmanlar tarafından karşılanan öğrencilere ücretsiz olarak tercih danışmanlığı ve rehberlik hizmeti veriliyor. Gençlerin puanları, başarı sıralamaları, ilgi ve yeteneklerine göre doğru bir bölüm seçmelerine yardımcı olunuyor. Her gün yüzlerce kişiyle görüşen eğitmenler, tercih yaparken hayallerin değil ekonomik şartların ön planda tutulduğunu ve gençlerin iş imkanı yüksek olan fakültelere yöneldiğini belirtti. Pandemi sebebiyle iş alanı genişleyen psikoloji ve sağlık bölümlerinin en çok istenen bölümler olduğu bildirildi.

Bu dönem öğrencilerimiz için çok önemli

Gençlerin hayatlarıyla ilgili en önemli kararlarında doğru adım atmaları için yanlarında olduklarını söyleyen Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, “Tercih dönemi öğrencilerimiz için çok önemli. Verecekleri kararın onları mutlu olacakları yere götürmesi gerekiyor. Bunu sağlamak için onlara danışmanlık hizmeti veriyoruz. Öğrencilerimiz salgın sebebiyle zor bir sezon geçirdiler ama istedikleri üniversiteye yerleşince geçmişi unutup eğitimlerine en güzel şekilde devam edecekler” dedi.

5 Ağustos tarihinde başlayan etkinlik 20 Ağustos’ta sona erecek.