Pandemi sürecinde havalimanlarında 73 milyon yolcuya hizmet verildi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, ilk korona virüs vakasının görüldüğü günden bugüne rakamları paylaşarak, “15 Nisan’a kadar iç hatta 46 milyon 554 bin 405 yolcu, dış hatta 26 milyon 269 bin 303 yolcu olmak üzere toplamda 72 milyon 823 bin 708 yolcu hava yolunu tercih etti” dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğünün pandemi sürecinde aldığı önlemlerle ilgili açıklama yaptı. Bakan Karaismailoğlu, korona virüs (Covid-19) salgınının tüm dünyada havacılık sektöründe durgunluğa neden olduğunu belirterek, Türkiye’nin bu konuda başarılı bir performans sergilediğini kaydetti.

“Pandemi döneminde 73 milyon yolcuya hizmet verildi”

Türkiye’de ilk Covid-19 vakasının görüldüğü günden 15 Nisan 2021 tarihine kadar havalimanlarında yaklaşık 73 milyon yolcuya hizmet verildiğini aktaran Bakan Karaismailoğlu, “15 Nisan’a kadar iç hatta 46 milyon 554 bin 405 yolcu, dış hatta 26 milyon 269 bin 303 yolcu olmak üzere toplamda 72 milyon 823 bin 708 yolcu hava yolunu tercih etti. Aynı dönemde havalimanlarında iç hatta 578 bin 159, dış hatta 256 bin 376, toplamda ise 834 bin 535 uçak trafiği gerçekleşti” ifadelerini kullandı.

“DHMİ Hava Trafik Merkezi Avrupa’da birinci sırada yer aldı”

Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğünün aldığı önlemlerle pandemi sürecini başarıyla yönettiğini bildiren Bakan Karaismailoğlu, havalimanlarının dünya devlerini geride bırakarak aldığı birinciliklerin küresel havacılık otoritelerinin raporlarına da yansıdığı bilgisini paylaştı. Bakan Karaismailoğlu şunları kaydetti:

“Avrupa havalimanları yolcu sayısı ve uçak trafiği sıralamasında birinciliği kimseye bırakmayan İstanbul Havalimanı ve Türk Hava Yollarının başarıları milletimizi gururlandırdı. Kuruluşumuz, havalimanlarındaki üstün performansına hava trafik yönetimindeki başarısını da ekledi. Devlet Hava Meydanları İşletmesi Hava Trafik Merkezi, 2021’in ilk çeyreğinde Avrupa’nın önde gelen Hava Trafik Kontrol Merkezlerini geride bırakarak birinci sırada yer aldı.”