banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
Vatandaşın sağlığı ile oynayan 1878 işletmeye ceza yağdı!
Vatandaşın sağlığı ile oynayan 1878 işletmeye ceza yağdı!
Cüneyt Arkın'dan İdil Biret'e... Kimler ödül alacak?
Cüneyt Arkın'dan İdil Biret'e... Kimler ödül alacak?
Bakan Dönmez: Karadeniz'de yeni müjdeler için gün sayıyoruz
Bakan Dönmez: Karadeniz'de yeni müjdeler için gün sayıyoruz
Beşiktaş'tan hakem tepkisi: 'Akıllarını başlarına alsınlar!'
Beşiktaş'tan hakem tepkisi: 'Akıllarını başlarına alsınlar!'

Pandemi sürecinde dijital pazarlama sektörü yüzde 35 büyüdü

Pandemi ile birlikte artan evde kalma süreleri aynı zamanda bilgisayar, tablet ve telefonlarda da vakit geçirme sürelerini artırdı. Bu süreçte işini dijital dünyaya taşıyanların yanı sıra kullanıcılarına dijital dünyalarından ulaşmak da kaçınılmaz oldu.

Genel 09.11.2021, 13:49
Pandemi sürecinde dijital pazarlama sektörü yüzde 35 büyüdü

Pandemi ile birlikte artan evde kalma süreleri aynı zamanda bilgisayar, tablet ve telefonlarda da vakit geçirme sürelerini artırdı. Bu süreçte işini dijital dünyaya taşıyanların yanı sıra kullanıcılarına dijital dünyalarından ulaşmak da kaçınılmaz oldu.

Pandeminin etkisi ile birlikte 2020 yılında Türkiye’de dijital pazarlama yatırımlarının 7,5 milyar TL’ye yaklaştığının altını çizen Dijital Pazarlama Okulu Kurucusu Yasin Kaplan, “Pandemi öncesinde her yıl çift haneli yüzdeler ile büyüyen dijital pazarlama sektörü, pandemi sürecinde yüzde 35’lere varan büyüme gerçekleştirdi. Türkiye’nin sosyal medya platformlarına hızlı adapte olması, aynı zamanda dijital reklam harcamalarının da artmasına neden oldu. Özellikle e-ticaret ve e-ihracat yapan şirketlerin yanı sıra züccaciyeden eğitime gayrimenkulden sağlık sektörüne kadar binlerce şirket dijital pazarlama ile tanıştı. Araştırmalara göre dijital pazarlamanın yatırım yapan şirketlere her yıl bir önceki yıla göre en az yüzde 21 büyüme sağlaması şirketler için cazip bir hal alıyor” dedi.

Dijitale yapılan yatırımın geri dönüşü için en az 3 aylık bir zaman gerektiğini ve çok kısa bir süre içerisinde kendisini amorti ettiğinin altını çizen Kaplan, “Bazı şirketlerin tamamen online çalışma modeline geçmesiyle kullanıcılarına dijital dünyadan ulaşmak isteyenler dijital pazarlama önemli bir hal aldı. Google ve sosyal medya reklamları ile kullanıcılarına ulaşmak isteyen şirketler, dijital pazarlama yatırımlarını artırdı. Her yıl çift haneli yüzdelerle (yüzde 12-19) büyüyen dijital pazarlama sektörü pandemi sürecinde büyüme oranını yüzde 35’e çıkardı. Öncelikle e-ticaret ve e-ihracat yapan şirketlerin yanı sıra züccaciyeden sağlık sektörüne eğitimden gayrimenkul sektörüne kadar binlerce şirket pandemide dijital pazarlama ile tanıştı” dedi.

Türkiye, genç nüfusu nedeniyle sosyal medya platformlarına hızlı uyum sağladığını belirten Kaplan, “Türkiye, birçok sosyal medya platformu yayın hayatına başladığında en çok üye kazanımı ve etkileşim oranın sahip olduğu ülkelerin arasında yer alıyor. Bu hızlı adaptasyon süreci aynı zamanda dijital pazarlama yatırımlarının artmasında önemli bir etken. Örneğin birçok sosyal medya uygulamasının kullanımında ilk sıralarda yer alıyoruz. Her ne kadar dijital pazarlama harcamalarında dünyanın gerisinde kalsak da pandemi süreci bu uzaklığı kısaltmış durumda” dedi.

Yorumlar (0)
15°
parçalı bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 12 30
2. Hatayspor 12 23
3. Konyaspor 12 23
4. Galatasaray 12 21
5. Alanyaspor 12 21
6. Beşiktaş 12 20
7. Fenerbahçe 12 20
8. Karagümrük 12 19
9. Başakşehir 12 18
10. Adana Demirspor 12 16
11. Altay 12 16
12. Gaziantep FK 12 15
13. Kayserispor 12 15
14. Antalyaspor 12 15
15. Sivasspor 12 13
16. Öznur Kablo Yeni Malatya 12 12
17. Giresunspor 12 10
18. Kasımpaşa 12 9
19. Göztepe 12 9
20. Rizespor 12 7
Takımlar O P
1. Ankaragücü 12 27
2. Ümraniye 12 27
3. Eyüpspor 12 26
4. Bandırmaspor 12 22
5. Erzurumspor 11 22
6. Kocaelispor 11 20
7. Tuzlaspor 11 17
8. İstanbulspor 11 16
9. Samsunspor 11 15
10. Adanaspor 12 15
11. Bursaspor 11 14
12. Gençlerbirliği 11 14
13. Boluspor 11 13
14. Denizlispor 11 11
15. Menemenspor 11 11
16. Ankara Keçiörengücü 11 10
17. Manisa FK 12 10
18. Altınordu 12 10
19. Balıkesirspor 11 6
Takımlar O P
1. Chelsea 11 26
2. Man City 11 23
3. West Ham 11 23
4. Liverpool 11 22
5. Arsenal 11 20
6. M. United 11 17
7. Brighton 11 17
8. Wolverhampton 11 16
9. Tottenham 11 16
10. Crystal Palace 11 15
11. Everton 11 15
12. Leicester City 11 15
13. Southampton 11 14
14. Brentford 11 12
15. Leeds United 11 11
16. Aston Villa 11 10
17. Watford 11 10
18. Burnley 11 8
19. Newcastle 11 5
20. Norwich City 11 5
Takımlar O P
1. Real Sociedad 13 28
2. Real Madrid 12 27
3. Sevilla 12 27
4. Atletico Madrid 12 23
5. Real Betis 13 21
6. Rayo Vallecano 13 20
7. Osasuna 13 19
8. Athletic Bilbao 12 18
9. Barcelona 12 17
10. Valencia 13 17
11. Espanyol 13 17
12. Villarreal 12 15
13. Mallorca 13 15
14. Deportivo Alaves 12 13
15. Celta de Vigo 13 12
16. Cádiz 13 12
17. Granada 12 11
18. Elche 13 11
19. Levante 13 6
20. Getafe 13 6