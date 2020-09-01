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Pandemi sürecince avukatların ekonomik sıkıntıları

AFYONKARAHİSAR BARO BAŞKANI TURGAY ŞAHİN, KORONA VİRÜS (COVİT-19) PANDEMİ SÜRECİNDE AVUKATLARIN ÖZELLİKLE EKONOMİK ANLAMDA BÜYÜK SIKINTILAR ÇIKTIĞINI İFADE EDEREK, “BU SÜREÇTE AVUKATLAR ÇOK ZOR GÜNLER YAŞAMIŞ, EKONOMİK PROBLEMLERLE UĞRAŞMIŞ, BİRİKİMLERİ OLANLAR BU BİRİKİMLERİ İLE İDARE ETMEYE ÇALIŞMIŞ ANCAK OLMAYANLAR İSE YARDIM MUHTAÇ HALE GELMİŞLERDİR” DEDİ.

Genel 01.09.2020, 14:37
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Pandemi sürecince avukatların ekonomik sıkıntıları

Afyonkarahisar Baro Başkanı Turgay Şahin, korona virüs (Covid-19) pandemi sürecinde avukatların özellikle ekonomik anlamda büyük sıkıntılar yaşadığını ifade ederek, “Bu süreçte avukatlar çok zor günler yaşamış, ekonomik problemlerle uğraşmış, birikimleri olanlar bu birikimleri ile idare etmeye çalışmış ancak olmayanlar ise yardıma muhtaç hale gelmişlerdir” dedi.

Afyonkarahisar Baro Başkanı Şahin, 2020-2021 adli yıl açılışı ile ilgili basın toplantısı gerçekleştirdi. Şahin, neredeyse 6 aydır hizmet üretemeyen veya çok kısıtlı olarak hizmet veren adliyelerin gerekli sağlık tedbirleri de alınarak eksiksiz hizmet verdiği, vatandaşın oyalanmadığı, avukatların hukuki taleplerinin ötelenmediği bir yıl olmasını diledi. Şahin, “Ne yazık ki pandemi koşullarının bazı yargı çalışanlarınca bir bahaneye dönüştürüldüğünü, pekala online olarak yapılabilecek işlemlerin bile yapılmadığı görülmektedir. İcra Dairesinin model alındığı İsveç’te icra teşkilatı Maliye Bakanlığına bağlı ve yıllık performans hedefi ile çalışan bir müessesedir. Konulan hedefe ulaşmayan personelin akitleri yenilenmemektedir. Anayasada yer alan hakimlik teminatı, bazılarınca keyfilik olarak algılanmaktadır. Neyse ki bu camianın ekseriyeti dürüst, namuslu ve çalışkan yargı mensuplarından oluşmaktadır. Ama bağımsızlık ilkesinin arkasına saklanan ve işini yapmayan küçük bir azınlık çalışanların şevkini kırmakta, özveri ile gayret edenlerin motivasyonunu bozmaktadır” dedi.

“İkinci bir dalganın getireceği yıkım bundan fazla olacaktır”

Pandemi sürecinde avukatların özellikle ekonomik anlamda büyük sıkıntılar yaşadığını dile getiren Şahin, birçok avukatın yardıma muhtaç hale geldiğini savundu. Şahin, “Bu süreçte avukatlar çok zor günler yaşamış, ekonomik problemlerle uğraşmış, birikimi olanlar bu birikimleri ile idare etmeye çalışmış, olmayanlar ise yardıma muhtaç hale gelmişlerdir. İkinci bir dalganın getireceği yıkım bundan fazla olacaktır. Zira birikimler tükenmiştir, ilk dalgada yardım yapma imkanı olanlar bu kez kendileri yardıma muhtaç hale gelme riski altındadırlar” diye konuştu.

“Avukat Kredi Kefalet Kooperatifi çalışmasının yeniden ele alınması zorunludur”

Şahin, pandemi gibi durumlar için avukatlara ekonomik destek sağlayacak ‘Avukat Kredi Kefalet Kooperatifi’ projesinin acilen hayata geçirilmesi gerektiğini belirterek şunları söyledi:

“Bu süreçte Afyon Barosunun önerisi ve hazırlığı ile gündeme getirilen Avukat Kredi Kefalet Kooperatifi çözümünde mesafe alınmış, TBB’nin desteği ve Adalet Bakanlığının olumlu görüşü ile bir umut oluşturmuşlardır. Ancak çoklu baro tartışmaları ile bu çalışma gündemden düşmüştür. Pandeminin daha aylar boyunca devam edeceği anlaşıldığından Avukat Kredi Kefalet Kooperatifi çalışmasının yeniden ele alınması zorunludur. Kısır tartışmalar ve gereksiz çekişmelerle vakit kaybetmeden, maktu vekalet ücretinin belli bir yüzdesinin mahkemeye depo edilmesi dava şartı haline getirilmeli ve devlete herhangi bir yük getirilmeden kendi katkılarımız ile bu kaynak oluşturulmalıdır.”

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