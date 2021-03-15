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Pandemi süreci evlilikleri vurdu: Boşanma sayılarında patlama yaşanıyor

Koronavirüs salgını evlilikleri salladı. 11 Mart'ta ilk vakanın görüldüğü Türkiye'de, sokağa çıkma kısıtlamalarının uygulandığı Nisan ve mayıs aylarında evlenme sayısı da boşanma sayısı da düştü. 11 Mayıs'ta başlayan normalleşme sürecinde evlilikler artarken boşanmalar patladı.Boşanma nedenleri arasında en önemli neden olarak geçimsizlik gösterildi

Genel 15.03.2021, 15:13 15.03.2021, 15:28
2012
Pandemi süreci evlilikleri vurdu: Boşanma sayılarında patlama yaşanıyor

Koronavirüs salgını ve sokağa çıkma kısıtlamaları evlilikleri vurdu. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre 11 Mart'ta ilk vakanın görüldüğü açıklanan Türkiye'de Nisan mayıs ve haziran aylarında evlenme sayısı da boşanma sayısı da düştü. Ancak 11 Mayıs'ta ilk adımları atılıp, 1 Haziran'da başlayan normalleşme sürecinde evlenmeler artarken boşanmalar patladı. 

Mart ayı ortasında okullar online eğitime geçmiş, uçuş seferleri durdurulmuş, şehirlerarası ulaşım valilik iznine bağlanmıştı. Düğün salonları da kapatılmıştı. Nisan ayında ise aktif vaka sayısının artışıyla önlemler artırılmış, 8 hafta hafta sonları ve resmi tatil günlerinde sokağa çıkma yasağı uygulanmıştı. Evlenme sayısı 2019 yılı Nisan ayında 53 bin 155 iken yüzde 68.7 azalarak 2020 yılının aynı ayında 16 bin 657 oldu.

NORMALLEŞME EVLİLİKLERİ ARTIRDI

11 Mayıs'ta alışveriş merkezleri kademeli açılmaya başlamıştı. Düğün salonları kontrollü normalleşme sürecinde tekrar açılmıştı. Evlenme sayısı Ramazan ayının büyük bir bölümüne denk gelen 2019 yılı Mayıs ayında 30 bin 376 iken yüzde 61.6 azalarak 2020 yılının aynı ayında hem pandemi hem de Ramazan ayının etkisiyle 11 bin 666 oldu. Haziran ayında ise düşüşün hız kestiği ve 55 bin 453'ten, 46 bin 387'ye indiği görüldü. Temmuz ayından itibaren ise evlenmeler 2019'a göre arttı. Temmuz ayında artış yüzde 8.2, Ağustos yüzde 15.1 oldu.

Düğünler 1 Temmuz itibarıyla belirlenen kurallar çerçevesinde yapılmaya başlanmış, İstanbul ve 14 ilde sokak/köy düğünü, sünnet düğünü, kına gecesi, nişan benzeri etkinlikler yasaklanmış, 4 Eylül’den itibaren yasak ülke geneline yayılmıştı.

Aylara göre evlenme sayısı, 2019, 2020

KISITLAMALARIN GELDİĞİ İLK AYLARDA BOŞANMALAR AZALDI

Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamalarının başladığı nisan ayında boşanma sayısı yüzde 96.1 azalarak 14 bin 496'dan 562'ye indi. Mayıs ayında da yüzde 96.2 azalarak 10 bin 555'ten 548'e inen boşanma sayısı normalleşmenin başladığı haziran ayında yükselmeye başlarken temmuz ayında yüzde 69.9 artarak 23 bin 25'e çıktı. Sokağa çıkma kısıtlamasının yeniden başladığı aralık ayında ise boşanma sayısı 2019 yılı sayısına yakın.

Aylara göre boşanma sayısı, 2019, 2020

2020 YILINDA EVLENENLERİN SAYISI YÜZDE 10.1 AZALDI

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) her yıl Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü verilerine dayanarak Türkiye'nin evlenme ve boşanma istatistiklerini yayımlıyor. Buna göre evlenen çiftlerin sayısı 2019 yılında 542 bin 314 iken 2020 yılında yüzde 10.1 azalarak 487 bin 270 oldu. Bin nüfus başına düşen evlenme sayısını ifade eden kaba evlenme hızı 2020 yılında binde 5.84'e indi. Boşanan çiftlerin sayısı 2019 yılında 156 bin 587 iken 2020 yılında yüzde 13.8 azalarak 135 bin 22 oldu. Bin nüfus başına düşen boşanma sayısını ifade eden kaba boşanma hızı da 2020 yılında binde 1.62'ye düştü.

KRİZLER HIZLANDIRIYOR

Evlenme sayısında en büyük azalma ve boşanma sayısındaki en büyük artış 2001 krizi ve 2008 yılındaki küresel krizin ardından yaşanmıştı.

Yıl Evlenme sayısı Kaba evlenme hızı (Binde) Boşanma sayısı Kaba boşanma hızı (Binde)
2001 544.322 8,35 91.994 1,41
2002 510.155 7,73 95.323 1,44
2003 565.468 8,47 92.637 1,39
2004 615.357 9,10 91.022 1,35
2005 641.241 9,37 95.895 1,40
2006 636.121 9,18 93.489 1,35
2007 638.311 9,10 94.219 1,34
2008 641.973 9,04 99.663 1,40
2009 591.742 8,21 114.162 1,58
2010 582.715 7,97 118.568 1,62
2011 592.775 7,99 120.117 1,62
2012 603.751 8,03 123.325 1,64
2013 600.138 7,88 125.305 1,65
2014 599.704 7,77 130.913 1,70
2015 602.982 7,71 131.830 1,69
2016 594.493 7,50 126.164 1,59
2017 569.459 7,09 128.411 1,60
2018 554.389 6,81 143.573 1,76
2019(r) 542.314 6,57 156.587 1,90
2020 487.270 5,84 135.022 1,62


Boşanma nedenleri arasında en önemli neden olarak geçimsizlik gösteriliyor. 135 bin 22 boşanmanın 131 bin 235'inin nedeni geçimsizlik.
EN ÖNEMLİ NEDEN GEÇİMSİZLİK

Evlilik süresi (yıl) Toplam Zina Cana kast ve pek fena muamele Cürüm ve haysiyetsizlik Terk Akıl hastalığı Geçimsizlik Diğer Bilinmeyen
135.022 105 16 59 85 18 131 235 967 2 537
1 yıldan az 3.028 1 1 2 3 - 2 938 24 59
1 11.797 7 1 1 4 - 11 452 98 234
2 9.099 5 1 5 5 1 8 817 76 189
3 8 413 3 1 4 5 - 8 180 59 161
4 7 979 6 1 3 6 2 7 735 54 172
5 7 379 1 - 4 2 1 7 186 44 141
6 6 632 3 - 3 2 3 6 442 52 127
7 6 164 5 1 5 6 - 5 978 59 110
8 5 455 4 - 1 5 - 5 330 31 84
9 5 041 4 - 1 3 - 4 906 32 95
10 4 650 3 - 1 2 - 4 528 32 84
11 4 537 6 2 3 4 1 4 404 30 87
12 4 614 2 - 2 5 - 4 500 28 77
13 4 324 6 1 2 1 - 4 207 26 81
14 4 072 6 - 1 2 - 3 955 33 75
15 3 904 6 - 3 2 - 3 809 24 60
16 3 564 2 2 4 2 1 3 454 33 66
17 3 028 3 2 - 3 - 2 945 24 51
18 2 797 1 - 1 1 2 2 728 24 40
19 2 839 4 - 1 2 1 2 755 20 56
20+ 25 611 27 3 12 20 6 24 898 163 482
Bilinmeyen 95 - - - - - 88 1 6

Yıllara göre bakıldığında 2020 yılında zina ile cürüm ve haysiyetsizlik araştırmanın açıklanmaya başladığı 2001 yılından buyana en yüksek rakama ulaşmış durumda. 2018 yılında cana kast ve pek fena muamele 40 ile en yüksek rakamdı. 2011 yılında ise akıl hastalığı 58 ile 2001'den buyana en yüksek rakama ulaşmıştı.


 

Toplam Zina Cana kast ve pek fena muamele Cürüm ve haysiyetsizlik Terk Akıl hastalığı Geçimsizlik Diğer Bilinmeyen
2020 135.022 105 16 59 85 18 131.235 967 2.537
2019 156.587 104 36 47 127 45 152.570 750 2.908
2018 143.573 102 40 45 163 47 140.549 732 1.895
2017 128.411 97 28 40 131 39 125.634 752 1.690
2016 126.164 86 27 44 163 43 123.052 978 1.771
2015 131.830 103 38 35 210 57 128.152 1.149 2.086
2013 125.305 80 31 37 238 40 121.627 1.149 2.103
2012 123.325 71 30 26 276 52 119.921 1.050 1.899
2011 120.117 85 35 35 288 58 116.153 957 2.506
2010 118.568 90 32 37 317 42 113.039 1.414 3.597
2009 114.162 76 29 42 285 38 108.560 1.156 3.976
2008 99.663 73 37 24 258 37 94.567 882 3.785
2007 94.219 77 24 29 230 56 88.533 551 4.719
2006 93.489 78 26 36 283 37 88.455 684 3.890
2005 95.895 67 36 39 257 45 91.989 539 2.923
2004 91.022 81 12 20 262 31 86.900 444 3.272
2003 92.637 68 29 21 252 21 88.220 615 3.411
2002 95.323 64 12 21 275 24 89.939 454 4.534
2001 91.994 75 17 27 337 31 86.271 333 4.903

EVLENME YAŞI YÜKSELDİ


Her iki cinsiyette de ilk evlenme yaşı arttı. Ortalama ilk evlenme yaşı 2020 yılında erkeklerde 27.9 ile yerinde sayarken, kadınlarda 25.1 oldu.

ALMAN DAMAT, SURİYELİ GELİN

Yabancı gelinlerin sayısı 18 bin 909, yabancı damatların sayısı ise 3 bin 828 oldu.Yabancı damatlar içinde yüzde 27,6 ile Almanlar birinci sırada yer aldı. Yabancı gelinler içinde yüzde 14.8 ile Suriyeliler ilk sırada.

İLK 5 YILA DİKKAT

Boşanmaların yüzde 35.3'ü evliliğin ilk beş yılı içinde gerçekleşti.

Evlilik süresine göre boşanmaların oranı, 2020

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