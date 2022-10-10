Pandemi sonrası otel yatırımları aralıksız devam ediyor

Pandemi sonrası otel yatırımları hız kesmeden devam ediyor. İstanbul merkezli firmalar Türkiye’nin çeşitli bölgelerindeki otel yatırımlarına ağırlık vermeye başladı. Unesco Dünya Miras Listesi’nde olan peri bacaları ile ünlü Kapadokya’da bulunan mağara konseptli oteller her yıl ağırladığı binlerce ziyaretçiyle kentin yıl boyunca turizminin gelişmesine katkı sağlıyor. İstanbul merkezli firmalar da yeni yapılan oteller ile Kapadokya modern bir konaklama tesisine dönüşmesine katkı sağlıyor.

Koronavirüs döneminde turizm en çok etkilenen sektörlerden biri olurken, iş kadını olan Fatma İçiren, koronavirüs sonrası yaralı dönemden çıkmak için 12 ay turist garantisi olan Kapadokya’da otel açtığını ve canlanan turizmden iş kadını olarak son zamanlarda turizmin açısından Türkiye’nin daha çok tercih edildiğini aktaran Kappadoks Cave Otel’in sahibi Fatma İçiren, “Dünyada eşi benzeri olmayan tarihi turizm alanlarından biri Kapadokya biliyorsunuz ki peri bacalarıyla, sıcak hava balonlarıyla, yer altı şehirleriyle ünlü bir şehir bizim otelimizin bulunduğu nokta eşsiz bir manzaraya sahip” dedi.

‘Covid ile turizmde en çok etkilenen ülke olduk’

Covid’in ülkemizin turizmine verdiği zarar ifade eden İçiren, “Malumunuz tüm dünyada Covid krizini yaşadık ve ülkemizce turizm ile en çok etkilenen ülkelerden biri olduk. Çünkü turizm bizim ülkemizin bel kemiği ancak daha 4 aylık olan, dünyanın hemen hemen her ülkesinden ve ayrıca yerli turist misafirlerimizi ağırlamaya başladı. Covid tüm dünyayı derinden sarstı ve hasar verdi. Ülkemiz turizm olarak son derece yara aldı bu konuda ama çok şükür ki bitti ve turizmimiz yeniden canlandı. Kapadokya tarihi dokusuyla zaten turizmi 12 ay yaşayan bölge ve son zamanlarda dünya geneline göre daha çok tercih edilmeye başlayan bir bölgemiz oldu” şeklinde konuştu.

Mağara, Kaya odaları ve taş odaları olmak üzere 13 odaya sahip otel, modern dokunuşlarla otantik havası korunarak ama konfor, lezzet, güvenden zerre ödün vermeden yerli ve yabancı turistleri ağırladığını söyleyen İçiren, “Otelimiz 13 odadan mevcut bunların çoğu süit oda olmak üzere, son derece konforlu içeriğinde bazı odalarımızda jakuzi, şömine, sauna ve hamam bulundurmakta, balayı oteli olarak da tercih edilmekteyiz. Odalarımızın haricinde hem açık hem kapalı restoranlarımızda mevcut Güvercinlik vadisi manzarasıyla eşsiz vakitler geçirebiliyor misafirlerimiz. Keyifli ve konforlu konaklamanın yanında açık ve kapalı restoranlarımızda Güvercinlik manzarasına karşı usta şeflerimizin hazırladığı leziz yemekleri mutlaka herkes denemeli. Otel odalarımızın konsepti bölgenin mimarisi ile birebir aynı bazı odalarımız kaya, bazı odalarımız mağara, bazı odalarımızda bölgeye ait sarı taştan mevcuttur” dedi.