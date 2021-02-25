banner363

banner380

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
İMAMOĞLU’NDAN “İNAT” YANITI
İMAMOĞLU’NDAN “İNAT” YANITI
TCMB: ATM'lerde düşük kupürlü banknotları dolaşıma sokun
TCMB: ATM'lerde düşük kupürlü banknotları dolaşıma sokun
Ermenistan'da sular durulmuyor!
Ermenistan'da sular durulmuyor!
Serbest piyasada döviz fiyatları
Serbest piyasada döviz fiyatları
banner448

Pandemi savaşçılarına teşekkür plaketi

Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, pandemi dönemimde büyük fedakarlık yaparak vatandaşın zor gününde yanında olan zabıta ekiplerine başarı belgesi verdi.

Genel 25.02.2021, 12:03
1
Pandemi savaşçılarına teşekkür plaketi

Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, pandemi dönemimde büyük fedakarlık yaparak vatandaşın zor gününde yanında olan zabıta ekiplerine başarı belgesi verdi.

Bağcılar Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Covid-19’un ülkemizde görülmeye başladığı ilk günlerden itibaren gerek polis ekipleriyle yürüttüğü Vefa Grubu olarak gerekse kendi bünyesinde verdiği denetim ve destek hizmetlerinde gösterdikleri özverili çalışmalardan dolayı halkın takdirini kazandı.

Tüm dünya korona virüs tehdidi altındayken zabıta ekipleri, pandeminin ilk günlerinden itibaren sokağa çıkması yasaklanan 65 yaş üstü vatandaşlar ve hastalara her türlü desteği verdi. Caddeleri dolaşarak vatandaşa ve iş yerlerine maske, mesafe ve hijyen uyarısı yaptılar. Pazarlarda önce tezgah mesafelerinden başlayarak maske ve hijyen denetimleri gerçekleştirdiler ve halâ devam ediyorlar. Zabıta ekipleri, sokağa çıkma yasağı nedeniyle Yenidoğan yoğun bakım ünitesinde tedavi gören 29 günlük bebeklerini emzirmeye gidemeyen Şerife-Ziya Sütçü çiftinin imdadına da yetişti. Hastaneye gidemeyen Ziya ve Şerife Sütçü çiftinin 29 günlük bebeği Ali Eymen’e anne sütünü ekipler yetiştirdi.

Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, pandemi dönemimde büyük fedakarlık yaparak vatandaşın zor gününde yanında olan zabıta ekiplerine başarı belgesi verdi. Zabıtanın belediyenin yüzü olduğunu ifade eden Başkan Çağırıcı, “Sizin çalışmalarınızda her zaman gerekli özen gösterdiğinizi biliyorum ve bunu da sahada görüyorum. Özellikle tüm dünyanın korku içinde olduğu bu salgın döneminde gayretlerinizle ilçe sakinlerine güven ve cesaret verdiniz. Bu mücadelede başarılı olmamızda sizlerin emeği büyük. Sizleri tebrik ediyorum” dedi. Daha sonra Başkan Çağırıcı, korona virüsle mücadele kapsamında Vefa Destek Grubu’nda, Kaymakamlık denetimlerinde ve belediye bünyesinde hizmet veren 174 zabıta görevlisine teşekkür plaketlerini takdim etti. Çağırıcı, günün anısına pandemi savaşçılarıyla da fotoğraf çekildi.

Her gün bin 500 denetim

Pandemiyle mücadelede bir yılı geride bırakan Zabıta Müdürlüğü ekipleri, geçtiğimiz Mart ayından beri Covid-19 salgınına karşı 7/24 çalışma esasıyla mücadelesini sürdürüyor. Gece ve gündüz olmak üzere ikiye bölünen zabıtalar, bir yandan fırsatçılara göz açtırmadı diğer yandan da halkın sağlığı için denetimlerini sıklaştırdı. Semt pazarlarına yönelik çalışmalarda ise hiç taviz verilmiyor. Her gün ortalama bin 500 denetlemeyle salgına karşı çalışmalar sürdürülüyor.
Yorumlar (0)
banner422
parçalı bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Galatasaray 25 54
2. Beşiktaş 24 51
3. Fenerbahçe 25 51
4. Trabzonspor 25 48
5. Alanyaspor 25 42
6. Hatayspor 25 42
7. Gaziantep FK 25 39
8. Karagümrük 25 37
9. Antalyaspor 25 33
10. Göztepe 25 32
11. Sivasspor 24 31
12. Konyaspor 24 30
13. Malatyaspor 25 30
14. Kasımpaşa 25 29
15. Rizespor 25 27
16. Kayserispor 25 25
17. Erzurumspor 25 25
18. Başakşehir 25 24
19. Denizlispor 25 21
20. Ankaragücü 24 20
21. Gençlerbirliği 24 20
Takımlar O P
1. Giresunspor 23 53
2. Samsunspor 23 49
3. İstanbulspor 23 43
4. Altınordu 23 41
5. Adana Demirspor 23 39
6. Ankara Keçiörengücü 23 38
7. Altay 23 38
8. Tuzlaspor 22 37
9. Bandırmaspor 23 31
10. Bursaspor 22 31
11. Ümraniye 23 31
12. Adanaspor 23 26
13. Balıkesirspor 22 23
14. Menemen Belediyespor 22 23
15. Boluspor 22 22
16. Akhisar Bld.Spor 23 19
17. Ankaraspor 22 13
18. Eskişehirspor 23 7
Takımlar O P
1. Man City 25 59
2. M. United 25 49
3. Leicester City 25 49
4. West Ham 25 45
5. Chelsea 25 43
6. Liverpool 25 40
7. Everton 24 40
8. Aston Villa 23 36
9. Tottenham 24 36
10. Leeds United 25 35
11. Arsenal 25 34
12. Wolverhampton 25 33
13. Crystal Palace 25 32
14. Southampton 25 30
15. Burnley 25 28
16. Brighton 25 26
17. Newcastle 25 25
18. Fulham 25 22
19. West Bromwich 25 14
20. Sheffield United 25 11
Takımlar O P
1. Atletico Madrid 23 55
2. Real Madrid 24 52
3. Barcelona 24 50
4. Sevilla 23 48
5. Real Sociedad 24 41
6. Villarreal 24 37
7. Real Betis 24 36
8. Levante 24 31
9. Granada 24 30
10. Athletic Bilbao 23 29
11. Celta de Vigo 24 29
12. Valencia 24 27
13. Osasuna 24 25
14. Cádiz 24 25
15. Getafe 24 24
16. Deportivo Alaves 24 22
17. Eibar 24 21
18. Real Valladolid 24 21
19. Elche 23 21
20. Huesca 24 19