Pandemi nedeniyle evlerinden çıkamayan çocuklara hediyeler götüren “Hediye Karavanı” Ağrı’da

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Çocuk Oyunları ve Spor Kulüpleri Federasyonu işbirliğiyle hazırlanan ’Hediye Karavanı’ tırının 7’nci durağı Ağrı oldu.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Çocuk Oyunları ve Spor Kulüpleri Federasyonu işbirliğinde hayata geçirilen ’Hediye kervanı’ projesi ile pandemi sürecinde evde kalan çocukların aileleriyle evlerinde oynayabilecekleri parmak maç, dokuztaş, mangala, dama, seksek ve boyama setlerinden oluşan oyunlar hazırlandı. Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde 14 şehri dolaşacak olan “Hediye Karavanı” Bitlis’in ardından Ağrı’ya ulaştı. Ağrı Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü bahçesinde düzenlenen programa Ağrı Valisi Yardımcısı Murtaza Ersözve Ağrı Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Mehmet Şafi Erim katıldı.

Hediye Karavanı önünde konuşan Çocuk Oyunları ve Spor Kulüpleri Federasyonu Başkan Yardımcısı Salim İsot, temsili olarak birkaç çocuğa hediye paylaşımı yaptıklarını belirterek, “Çocuk Oyunları ve Spor Kulüpleri Federasyonu olarak 10 yıldır geleneksel çocuk oyunları oynatıyoruz. 5 yıldır da “Oyun Karavanı Yollarda” projemizi hayata geçirdik. Bu sene Pandemi Sebebiyle bu faaliyetimizi gerçekleştiremeyince dedik ki hediye karavanına çevirelim, çocuklarımızın evlerine oyunları ve oyuncakları ulaştıralım. “Hediye Karavanı Yollarda” projesiyle Doğu ve Güneydoğu ‘da bulunan 14 ile hediye karavanıyla gideceğiz. 7’nci durağımız olan Ağrı’dayız bugün. Her uğradığımız ilde temsili seçtiğimiz birkaç çocuğumuza hediyeler verip geri kalan eşyaları Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler ve Valilik koordinesiyle çocukların evlerine ulaştırıyoruz. Pandemi nedeniyle evlerinde sıkılan çocuklarımıza, evlerinde bir nebze olsun ailesi ile birlikte vakit geçirebilmeleri adına bu oyunlarımızı ulaştırıyoruz.” şeklinde konuştu.

Katılımcılar konuşmalarının ardından Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler binası bahçesinde eksi 20 derecede çocuklarla birlikte seksek oynandı.