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Pandemi karakovan balına talebi yükseltti

Üreticilerin bin bir zahmetle üretip tüketicilere en doğal haliyle buluşturmaya çalıştıkları karakovan balının satışları pandemi ile birlikte katlandı.

Genel 14.01.2021, 10:31
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Pandemi karakovan balına talebi yükseltti

Üreticilerin bin bir zahmetle üretip tüketicilere en doğal haliyle buluşturmaya çalıştıkları karakovan balının satışları pandemi ile birlikte katlandı.

Dünyayı etkisi altına alan Korona virüs nedeniyle ülke genelinde doğal üretilen ballara talep yükseldi. Vatandaşlar, bağışıklık sistemine iyi geldiği ve Korona virüse karşı etkili olduğu haberleri üzerine balcılara akın etmeye devam ediyor. Diğer yandan vatandaşların yüksek talebini fırsata çevirerek bazı bal satıcılarının belli malzemelere şeker atarak sahte bal üretip sattıkları ülkede defalarca gündem olmuştur. Dolaysıyla vatandaşlar yeniden dolandırılmamak için balın fiyatından daha çok kalitesi ve doğal üretimine önem vermeye başladı. İnsanların, fiyatı yüksek olmasına rağmen normal bala karşılık artık karakovan ballarını daha çok tercih etmeye başladığı belirtiliyor.

Eskişehir’de uzun yıllardır bal üreticisi ve satıcısı olarak bulunan Hüseyin Ekimci, karakovan balına olan talep, fiyat ve faydaları hakkında konuştu. Bal satıcısı Hüseyin Ekimci, “Korona virüs döneminde bal satışlarımız normalin üstüne çıktı. Bu durum bir yandan yüzümüzü güldürüyor. Ancak diğer yandan vatandaşlarımızın bal aldıktan sonra dolandırıldığı konusunda da haberler okuyoruz. Bu meslek açısında bizi üzüyor tabi. Vatandaşlar da artık bal alma konusunda uyanık oldu. Onlar tamamen doğal üretilen ballarımızı daha çok tercih ediyorlar. Dolaysıyla petek sistemiyle üretilen karakovan balına olan talep yükseldi. Çünkü bu ballar direkt doğadan sofraya geliyor. Balı, arının bıraktığı gibi peteklerle sattığımız için daha güvenli oluyor. Şimdi bu petekle üretilen ballarda sahtekârlık yapılmıyor değil. Sahte bal satanları bu petekleri şurupla doldurup sunabiliyorlar. Bunlar aslında sıradan biri için fark edebilmek çok zor tabi. Ancak bildiğimiz yerden bal alırsak dolandırılma imkânı düşüktür” diye konuştu.

Kilosu 150 lira

Karakovan balın fiyatı konusunda konuşan Ekimci, “Şimdi sattığımız karakovan balın kilosu 150 liradır. Çünkü bu balın üretimi çok zaman ve emek istiyor. Arılarıyla yaşaması gerekiyor üreticinin. Sonra tam zamanında petekleri keserek çok dikkatli bir şekilde paketlenmesi gerekiyor. Dolaysıyla fiyatlar yüksek oluyor. Ancak vatandaşlar yine de bu karakovan ballarımıza daha çok talep ediyor. Çünkü bunlar diğerlerden çok daha kaliteli ve faydalıdır. Tabi bir kişi gelip bir anda 1 kilo almıyor. Kendi bütçesine göre alıyor. Ancak en iyisini almayı tercih ediyorlar” dedi.

Karakovan balın faydaları saymakla bitmez

Karakovan petek balını diğerlerden ayrılan özelliklerini, daha kaliteli ve lezzetli bu balın faydalarını anlatan Ekimci, “Karakovan balında her şeyi arı üretir. Organik bal statüsünde olduğu için bu balda şeker oranı sıfırdır. Karakovan balı üreticileri, üretim alanı olarak otoyollardan ve tarımsal bölgelerden oldukça uzak duruyorlar. Dolaysıyla bu balların üretim sürecinde zararlı ve kimyasal maddelerden etkilenmiyor. Karakovan balı üreticileri, çiçek florası çok fazla olan yerlerde üretim yapıyorlar. Bu durum karakovan balının kalitesini doğrudan etkiler ve vatandaşlar en kaliteli olanını alabiliyorlar. Karakovan balı çoğu zaman petekli bal olarak tüketilir. Böylece bu balı tüketenler polen, propolis içeren doğal ürünleri daha fazla tüketmiş oluyorlar. Karakovan balı öksürük için doğal bir antibiyotiktir. Ilık su ve limonlu kullanımlarda öksürüğü son bulur. Bu bal karaciğerleri temizler ve göğüste oluşan hırıltıları giderir. Karakovan balı kullanıldığında ishal olunmuyor. Hepatip B, C ve sarılık gibi hastalıkların tedavisinde de bu bal kullanılır” şeklinde anlattı.

“Ruhsatsız yerden bal almak ile şeker almak aynıdır”

Bal satışlarında yaşanan sahtekârlığa mağdur olmamak için vatandaşları bazı tavsiyede bulunan yılların tecrübesi Hüseyin Ekimci şunları anlattı;

“Sahte bal dediğim şey aslında bal değildir. Birçok şeyin karışımıdır. Ancak rengi ve tat olarak sıradan bir vatandaş bunun sahte olduğu anlayamaz. Bunun için satın almadan önce dikkat ederek alması gerekiyor. Tarım ve Orman Müdürlükleri tarafından bize bir ruhsat veriyor. Sattığımız balların numune alıp test yapılıyorlar ve sonra bunları satışa sunmamızı sağlıyorlar. Belli kalitenin altında olan ballar kimse satamaz. Ancak bu ruhsatı alamayan, kurumsal olarak her hangi bir künye olmaksızın gizlice vatandaşları bu ballar satan var. Bu nedenle bal almadan önce bu ruhsat konusuna dikkat edilmesi gerekiyor. Yetkili kurumların onayını olup olmadığına bakılarak alınması gerekiyor. Çünkü ruhsatsız yerden bal almak ve şeker almak aynıdır. Daha sonra aldıkları balları özellikle 5-6 ay sonra donması gerekiyor. Yani iyi ballar belli bir süre sonra bekletildiğinde donacaktır. Ancak şeker, kimyasal maddelerle yapılan ballar donmayacak ve vatandaş bundan balın iyi veya kötü olup olmadığı anlayabilecek. Daha sonra aynı üründen almayacaklar. Bu şeklinde bir nebze de olsa sahte bal almakta kurtulabilir.
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