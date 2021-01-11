Pandemi fırsatçılarının korkulu rüyası dronlar

Balıkesir’in Ayvalık Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri pandemi genelgeleri doğrultusunda sokağa çıkma yasağını fırsata çevirmek isteyenlere göz açtırmıyor.

Dronlar sayesinde, yasa dışı ağaç kesimleri, ruhsatsız inşaatlar ve kural tanımadan yapılan çalışmaları belirleyen ekipler fırsatçı şahıslara ceza yağdırıyor.

Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, “Tüm hemşehrilerimi duyarlı olmaya, kentine sahip çıkmaya, fırsatçılara göz açtırmamaya davet ediyorum. Başka Ayvalık yok” dedi.

Alibey Adası (Cunda), Namık Kemal ve Mithatpaşa mahallelerindeki doğal sit ve milli parklardaki tüm alanlarda izinsiz kaçak yapılaşma, moloz, atık dökülmeleri ve ağaç kesimlerine karşı aralıksız dron uçuran ekipler fırsatçılara kesinlikle izin vermiyor. Ayvalık Belediyesi Zabıta Müdürü Ali Çiçek, kural tanımayan gerçek ve tüzel kişiler hakkında ayrıca adli mercilere de suç duyurusunda bulunduklarını söyledi.

Doğal sit ve milli park alanları ile ormanlara moloz ve atık döken kişiler belirlendiğinde 5326 sayılı kanunun ilgili maddelerine göre 13 bin 237 liradan 22 bin liraya kadar para cezası uygulandığını hatırlatan Çiçek, vatandaşlardan kaçak döküm yapan araç ve şahısları ihbar etmeleri konusunda destek istedi.