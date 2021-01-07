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Pandemi döneminde evcil hayvanlara talep arttı

Pandemi yasakları, evlerinde kalan vatandaşların evcil hayvanlara olan ilgisini artırırken, sektördeki araç ve gereçlerin fiyatlar da önemli ölçüde arttı.

Genel 07.01.2021, 10:10
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Pandemi döneminde evcil hayvanlara talep arttı

Pandemi yasakları, evlerinde kalan vatandaşların evcil hayvanlara olan ilgisini artırırken, sektördeki araç ve gereçlerin fiyatlar da önemli ölçüde arttı.

Kovid-19 döneminde evcil hayvan talebinde artış yaşanıyor. Sokağa çıkma kısıtlamalarıyla evlerinde kalan vatandaşlar evcil hayvanlara ilgi duymaya başladı. Geçtiğimiz yıllara oranla büyük ölçüde artan taleplerle birlikte fiyatlarda da artışa sebep oldu. Özellikle çocukların bu dönemlerde daha fazla ilgi duyduğunu söyleyen esnaf Kadir Akdemir, “Pandemi döneminde evcil hayvanlara karşı ilgide aşırı artış oldu. İnsanlar 2-3 gün eve kapanınca hafta sonlarına doğru bir yığılma oluyor. Çocuklarında evde olmasıyla evde yeni bir arkadaş arayışı oluşuyor özellikle tavşan ve kuş türlerine aşırı bir ilgi var” dedi.

Fiyat artışlarının yalnızca hayvanlarda değil araç ve gereçlerde de olduğunu belirten Akdemir çeşitli ürünlerin ithal olduğunu, bu ürünlerin geliş fiyatlarının artmasıyla yerli üreticiye daha fazla talep olduğunu söyledi. Gemiyle gelen ürünlerin fiyatında artışın fazla olduğunu dile getiren Akdemir: “Önceden bin dolara gelen parti ürünler şimdi 8 bin dolara çıktı. Böyle olunca temin edememe sorunu ortaya çıktı. Yurtdışından temin edemeyince bu seferde yerli üreticilerin ürünlerinde talep artışı oldu haliyle fiyatlarda da artış oldu. Bu artışlar sadece ürünler için değil hayvanlar içinde geçerli. Geçtiğimiz sene örneğin sultan papağanı fiyatları 125 lira 150 lira arasındaydı. Bu sene 400 lira gibi rakamlar söz konusu. Yavru muhabbet kuşları 40 lira 50 lira iken bu sene 100 liraya muhabbet kuşları var” dedi.
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