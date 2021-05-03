Pandemi destek ekipleri Esenyurtluların taleplerini karşılıyor

Esenyurt’ta korona virüs salgını nedeniyle tam kapanma sürecinde vatandaşların ihtiyaçlarını karşılamak için kurulan ‘Pandemi Destek Ekibi’ gelen talepleri dakikalar içerisinde yerine getiriyor.

Korona virüs salgını sürecinde vatandaşların yanında olmak için Pandemi Destek Ekibi’ni oluşturan Esenyurt Belediyesi, vatandaşlardan gelen talepleri dakikalar içerisinde yerine getiriyor. Çağrı Merkezi’nden alınan talepler tüm mahallelere hizmet veren ekiplere yönlendiriliyor. Ekipler, vatandaştan gelen market alışverişi, ilaç, sağlık personeli talebi ve hastanede yatan yakınlarına ulaştırması gereken eşya gibi talepleri karşılıyor. Sokağa çıkma yasağı nedeniyle hastanede yatan yakınına destek olmak isteyen Ali Gür, Esenyurt Belediyesi Çağrı Merkezi’ni aradı. Beylikdüzü Devlet Hastanesi’nde yatmakta olan yakınına kişisel eşyalarını göndermek istediğini aktaran Gür’ün yanına giden ekipler, ailenin talebini karşıladı. Bu zorlu günleri birlikte atlatacağız diyen Gür, “Zaten yasaktan dolayı gidemiyoruz. Belediyenin bu hizmeti vermesinden dolayı kendilerine teşekkür ediyoruz” şeklinde konuştu.

"Vatandaşlarımızın Yanındayız"

Esenyurt Belediyesi olarak pandemi sürecinde vatandaşların yanında olduklarını ifade eden Halkla İlişkiler Müdürlüğünde görevli Ekin Binici, “Bu süreçte halkımızın taleplerini bekliyoruz” dedi. Binici, “Tam kapanma dönemindeyiz. Bu süreçte halkımız çağrı merkezi üzerinden bize ulaşmakta. Ekibimiz, Pandemi Destek Ekibi olarak kuruldu. Çağrı Merkezi üzerinden bize ulaşan vatandaşlarımızın çeşitli taleplerini karşılamaktayız. Bu talepler; ilaç alımı, alışveriş veya bir hastası varsa hastanede ona ulaştırılacak kıyafet ve eşya şeklinde olabilir. Bugün de talebini ileten vatandaşımızın adresine gittik ve bir Korona virüslü hastaya ulaştırılması gereken eşyaları vardı. O eşyaları vatandaşımızdan teslim alarak hastaneye ulaştırdık. Bu şekilde görevimizi yerine getirmiş olduk” diye konuştu.