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Pancar toplayan gençlerin kayma keyfi

HAKKÂRİ'NİN YÜKSEKOVA İLÇESİNDEKİ DAĞLARDA DOĞAL OLARAK YETİŞEN BİTKİLERDEN TOPLAYARAK ÇUVALLARA DOLDURAN GENÇLER, DAHA SONRA KARDA KAYMANIN KEYFİNİ ÇIKARDI.

Pancar toplayan gençlerin kayma keyfi

HAKKÂRİ'NİN YÜKSEKOVA İLÇESİNDEKİ DAĞLARDA DOĞAL OLARAK YETİŞEN BİTKİLERDEN TOPLAYARAK ÇUVALLARA DOLDURAN GENÇLER, DAHA SONRA KARDA KAYMANIN KEYFİNİ ÇIKARDI.

26 Mayıs 2020 Salı 09:16
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Pancar toplayan gençlerin kayma keyfi

Hakkâri’nin Yüksekova ilçesindeki dağlarda doğal olarak yetişen bitkilerden toplayarak çuvallara dolduran gençler, daha sonra karda kaymanın keyfini çıkardı.

İlçe merkezine 30 kilometre uzaklıkta bulunan Karabağ köyündeki gençler, peynir yapımı başta olmak üzere çeşitli yemeklerde kullanılan bitkileri toplamak için dağların eteklerine çıktı. Bir süre bitkileri toplayan gençler, daha sonra bunları çuvala doldurarak dönüş için hazırlık yaptı. Çuvalları sırtlayan gençler, dönüş yolunda dağların eteğindeki karda kayarak yorgunluğunu attı. Kayak pistini andıran yaklaşık bir kilometrelik alanda kayarak eğlenen gençlerden Emin Erez, “Köyden pancar toplamaya çıktık. Karın bulunduğu dağlık ve yüksek bölgede, 1 kilometreye yakın uzunluktaki yamaçtan kendimizi bırakarak kayak yaptık. Hava sıcaklığının hemen hemen 24 derecenin üzerinde hissedildiği bölgede karda kayarak keyif yaptık. Uzun zamandır böyle bir güzellik, böyle bir duygu yaşamamıştım. Çok mutlu oldum. Biz de arkadaşlarla sırtımıza topladığımız pancar torbalarıyla kayarak üzerimizdeki stresi attık” dedi.

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