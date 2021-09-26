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Panama’nın Geisha kahvesi elektronik müzayedede rekor fiyata satıldı

Panama’nın ünlü Geisha kahvesinin yaklaşık yarım kilosu düzenlenen elektronik müzayede, 2 bin 568 dolara alıcı buldu.

Genel 26.09.2021, 21:10
Panama’nın Geisha kahvesi elektronik müzayedede rekor fiyata satıldı

Panama’nın ünlü Geisha kahvesinin yaklaşık yarım kilosu düzenlenen elektronik müzayede, 2 bin 568 dolara alıcı buldu.

Panama’da düzenlenen Panama’nın En İyisi Müzayedesi kapsamında ülkenin ünlü Panama Geisha Kahvesi, rekor fiyata alıcı buldu. Düzenlenen elektronik müzayedede, kahvenin yaklaşık yarım kilosu açık artırmada 2 bin 568 dolara satıldı. Bu satış ile Sophia Kahve Çiftliği’nin Geisha kahve serisinin yaklaşık yarım kilosunun bin 350 dolara alıcı bulduğu son satış rekorunu geçti.

Panama Özel Kahve Birliği tarafından yapılan açıklamada, açık artırmada ikinci en yüksek fiyatın yaklaşık yarım kilosu bin 502 dolardan satılan 45 kilo civarındaki Geisha Avalanche of Flavors serisine ait olduğu bildirildi.

Panama Özel Kahve Birliği Başkanı Daniel Peterson, "2001 yılında bir pound (yaklaşık yarım kilo) kahvenin 480 dolara ulaşmasıyla başladık. Dün gece kahve en yüksek fiyata çıktı. (Kahve çiftliği) Nuguo’dan Natural Geisha Kahve, pound başına 2 bin 568 dolar satış fiyatına ulaştı. Bu bizi gururlandırdı. Bu, 20 yıldır büyüyen bir ürün. Süreç açısından çok büyük bir fark oluşturdu ve oluşturmaya da devam ediyor" dedi.

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