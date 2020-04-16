Pamukkale Belediyesi çağrı merkezi ile dertlere derman oluyor

Korona virüs salgınında özellikle sokağa çıkmaları kısıtlı olan vatandaşların talepleri için hizmette olan Denizli Pamukkale Belediyesi Çağrı Merkezi günde ortalama bin çağrıya cevap veriyor. Pamukkale Belediye Başkanı Örki, “7 gün 24 saat esasıyla çalışan çağrı merkezi gelen tüm talepleri değerlendiriyor” dedi.

Pamukkale Belediyesi korona virüs salgını önlemleri çerçevesinde 22 Mart 2020 tarihinde vatandaşlara yönelik çağrı merkezini hizmete sundu. “0258 296 96 96” ve “444 9 220” numaralı telefon hattından ulaşılabilen çağrı merkezi, sokağa çıkması kısıtlı olan vatandaşların taleplerini yerine getiriyor. 65 yaş üstü olanların talepleri daha çok eczaneden ilaç alınması, hastaneye gitme, banka işlemleri, fatura yatırılması ve market alışverişi olduğu belirtildi. Ekipler en kısa sürede Pamukkaleli vatandaşların taleplerini yerine getirerek, onların mutluluğunda pay sahibi oluyor. 7 gün 24 saat esasıyla yapılan çalışmalarda tek amaç vatandaşların dertlerine derman olmak. Pamukkale Belediyesi Çağrı Merkezi’ne günde ortalama bin talep gelirken, bugüne kadar 2 bine yakın vatandaşın farklı taleplerini yerine getirdi.

“7 gün 24 saat esasıyla çağrı merkezi en kısa sürede talepleri yerine getiriyor”

65 yaş üstü vatandaşların sokağa çıkmalarının kısıtlandığından bu yana Pamukkale ilçesinde olan vatandaşlar için çağrı merkezini hizmete açtıklarını belirten Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, “7 gün 24 saat esasıyla çalışan Pamukkale Belediyesi Çağrı Merkezi’nde 65 yaş üstü olan ve yalnız yaşayan vatandaşlarımızın taleplerini alıyoruz. Ekiplerimiz bu talepleri en kısa sürede yerine getiriyor. Bu noktada sokağa çıkamayan vatandaşlarımızın ihtiyaçlarının ilk olarak yakınları ve komşularının karşılamasını rica ediyoruz. Eğer böyle bir imkan yoksa bizim çağrı merkezimizi arayabilirler. Korona virüs ile ilgili olarak yapılması gereken en önemli şey evde kalmak. Mümkün olduğunca evde kalıp, ilgili bakanlıkların uyarılarına sıkı bir şekilde uyalım. Devletimiz ve milletimiz el ele vererek korona virüsü yeneceğiz” dedi.