Palandöken’den basına özel teşekkür

Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “Covid-19 nedeniyle son bir yıldır 2 milyon esnaf ve sanatkarlarımızın yaşamış olduğu sorunları her gün gazete sayfalarında, televizyon ekranlarında ve internet haber sitelerinde gündeme getirerek sorunların çözümüne katkı koyan yazılı, görsel medya mensuplarına ve kuruluşlarına teşekkür ediyorum” dedi.

Son Bilim Kurulu toplantısında alınan karar ile binlerce esnafın iş yerlerini yeniden açma sevinci yaşadığını belirten TESK Genel Başkanı Palandöken, yaptığı yazılı açıklamada “Covid-19 nedeniyle son bir yıldır 2 milyon esnaf ve sanatkarlarımızın yaşamış olduğu sorunları her gün gazete sayfalarında, televizyon ekranlarında ve internet haber sitelerinde gündeme getirerek sorunların çözümüne katkı koyan yazılı, görsel medya mensuplarına ve kuruluşlarına teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.