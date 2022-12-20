Palandöken’de yerli ve yabancı turistler kayağın tadını çıkarıyor

Türkiye’de en erken kayak sezonunun açıldığı Palandöken Kayak Merkezi’nde yerli ve yabancı turistler kayağın tadını çıkarıyor.

Geçtiğimiz hafta pistlerin hazır hale getirilmesi ile sezonu erken açan Palandöken Kayak Merkezi’nde yerli ve yabancı kayak severler kayak yapmanın keyfini çıkarıyorlar. Resmi sezon açılışını ünlü sanatçı Merve Özbey ile bugün yapacak olan ve suni kar desteği ile pistlerin hazır hale getirilerek kayak sezonunu erken açan Palandöken Kayak Merkezinde turistler yoğunluk oluşturdu.

Hong Kong’dan Palandöken’e kayak yapmaya geldiğini belirten Yusuf Demiral, “Hong Kong’dan Palandöken’e geldik. Suni kar yapılması çok iyi olmuş. 10 senedir buraya geliyoruz. Çok eğleniyoruz” diye konuştu.

İstanbul’dan erken kayak sezonu açıldığı için Palandöken’e geldiğini ifade eden Boğaçhan Bayar, “Çok mutluyum, kayak sezonu başladı. Erkenden kaymanın keyfini yaşıyoruz, ilk durağımız burası oldu. İstanbul’dan geliyoruz. Suni kar çok iyi olmuş, herkese teşekkür ederiz” şeklinde konuştu.

Yoğunluğun havadan görüntülendiği Palandöken’de pistlerde renkli görüntüler yaşandı.