Palandöken: “Sahte içki üretenler yine çoğaldı”

Yılbaşı yaklaşırken piyasaya sahte alkol sürenlerin arttığını hatırlatan TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “Yıllardır süregelen sahte alkol üreticileri özellikle yılbaşı yaklaşırken piyasaya daha çok çıkıyor” dedi.

Sahte içki üretenlerin hem devlete vergi kaybı hem de vatandaşın can sağlığına neden olduklarını vurgulayan Türkiye Esnaf ve Sanatkârlar Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “Geçtiğimiz aylarda İzmir’de sahte alkolden 50 kişiye yakın vatandaşımız sahte alkolden hayatını kaybetmişken, şimdilerde ise Bursa’dan aynı haberler geliyor. Mersin, İstanbul, Kırklareli, Zonguldak gibi ülkemizin birçok ilinde yalnızca Ekim ayında 80 kişinin sahte içkiden öldüğü gibi haberler maalesef herkesi üzüyor. Sahte alkol üreten dolandırıcılar herkesin sağlığı ile oynarken, özellikle yılbaşı gibi özel günlerde daha çok meydana çıkıyor” diye konuştu.

Yasak olmasına rağmen etil alkolün internette satışının devam ettiğine dikkati çeken Palandöken, “Etil alkolün yalnızca belirli firmalar tarafından satışına izin verilip, internetten ise satışı tamamen yasaklanmıştı. Fakat halen hem birçok e-ticaret sitesinde hem de sosyal medya uygulamaları üzerinden etil alkol satışları hala devam ediyor. Üstelik yasağa rağmen satış yapan bu kişiler fiyatlarına yasak nedeniyle de zam yaparak müşterilere ölüm tacirliği yapıyor. Çok büyük vergi kayıplarına neden olan bu sahte alkol üreticilerine hiçbir şekilde geçit verilmemeli” dedi.