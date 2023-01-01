Palandöken kayak severlerin akınına uğradı

Palandöken Kayak Merkezi’nde yılbaşı tatilini geçiren kayak severler yılın ilk gününde güle oynaya karın keyfini çıkardı.

Kar sıkıntısı nedeniyle Türkiye’de sadece Palandöken Kayak Merkezi’nde kayak yapılabildiğini dile getiren kayak severler, yeni yılın ilk gününde yediden yetmişe kayak heyecanı yaşadılar.

Kayak severlerden Bilal Pirimoğlu; "Palandöken Dağı’na herkesi bekliyoruz. Gayet güzel bir tesis. Ünlüler de şu an burada. Biz de gayet memnunuz, pistler güzel bütün pistlerde açık aktif bir şekilde kullanabiliyoruz. 2023’e Erzurum’da girdik, eğlence dört dörtlüktü, sezonun açılması da ayrı bir artı oldu bizim için” dedi.

Cihan Eğilmez ise, “Şu anda Türkiye’de tek kayak sezonunu açan yer Palandöken Kayak Tesisleri bunun için çok mutluyuz, sevinçliyiz, Türkiye’de bu kız sezonu bir ilkiz. Biz kayak yaparak yeni yıla girdik” dedi.