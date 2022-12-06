Palandöken Kayak Merkezi’nde sezon hazırlığı devam ediyor

Avrupa’nın en uzun ve dik pistleri arasında yer alan Palandöken Kayak Merkezi, yeni sezon hazırlıklarına devam ediyor. Kar yağışının etkisini göstermediği Palandöken’de kar yoğunluğu istenilen seviyede olmayınca 8 Aralık’ta başlayacak kayak sezonu ileri tarihe ertelendi.

Palandöken Kayak Merkezi, farklı ülke ve Türkiye’nin değişik illerinden gelecek turistleri ağırlamak için gün sayıyor. Bu sene kar yağışı geciktiği için Palandöken Kayak Merkezi’nde 8 Aralık’ta planlanan resmi açılış ileri tarihe ertelendi. Hafta sonu beklenen kar yağışı ve suni kar sistemi desteğiyle 11-12 Aralık tarihinde kayak sezonunun açılışı planlanıyor. Yeni sezon hazırlıklarında kayak merkezinde ki otellerde tadilatlar tamamlanırken, tatilcilerin kış aylarında vazgeçilmez adresleri arasında yer alan Erzurum’da güzel bir tatil geçirmek isteyen yerli ve yabancı turistler de, uygun fiyata güzel bir tatil geçirmek için erken rezervasyon imkanlarından faydalanmaya başladı. Bu yıl erken rezervasyonlar da belirgin bir artış olması da turizmcileri mutlu ediyor.

Palandöken’de kayak hazırlıklarının son hızla devam ettiğini ifade eden otel Genel Müdürü Ömer Akça, “Palandöken’e beklenen kar gelmedi. Şuanda sadece zirvede kar var. Zirve de kar kalınlığı 15 santimetre üzerinde. Büyükşehir Belediyesi suni karlama tesislerini açtı yoğun bir şekilde çalışmalar devam ediyor. Otellerin olduğu bölge de henüz yeterince kar yok. Hafta sonu kar yağışı gözüküyor, suni kar cihazlarımızla birlikte kayak sezonunu açacağız. 8 Aralık’ta sezonu açmayı düşünüyorduk ama ötelendi gibi duruyor. 5-10 santimde olsa karın yağmasını bekliyoruz” dedi.

Geçmiş yıllara göre bu yıl erken rezervasyonda gözle görünür bir hareketliliğin olduğunu belirten Akça, “Özellikle iç piyasa da İstanbul, Ankara ve İzmir’den talepler fazlasıyla geliyor. Rusya ile ilgili çalışmalarımız var, oradan da rezervasyonlar geliyor. Bu yıl Palandöken’de sezon iyi geçecek. Bütün hazırlıklarımız tamamlandı. 11-12 Aralık’la beraber inşallah bütün oteller kayak moduna girmiş olurlar” şeklinde konuştu.