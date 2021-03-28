Palandöken, “Gençlerin yuva kurmasının önü açılmalı”

Pandemi nedeniyle yaşanılan ekonomik kayıplar yüzünden çiftlerin evlilik planlarını başka bahara ertelediğine dikkati çeken TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “Evlenmek niyetiyle sözlenen, nişanlanan genç çiftler pandemi nedeniyle yaşanılan ekonomik kayıplar, işsizlik ve virüsün olası etkileri sebebiyle evlilik planlarını başka bahara erteledi. Korona virüs gölgesinde geçen 2020 yılında çiftlerin evlenme oranı yüzde 10 azalarak 487 bin 270 oldu. Evlenen çiftlerin büyük bir kısmı ise nikah merasimi ile evlendiği için düğün sektörü süreçten büyük yara aldı. Her yıl piyasayı canlandıran, 20 milyar TL büyüklüğe sahip olan düğün sektöründen bu yıl ciro beklentimiz düşük” dedi.

Dünya evine girecek çiftlerin ve düğün sektörünün pandemiden dolayı sıkıntı yaşadığını ifade eden Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “Bir yıldır süren COVİD-19 salgını evlilik hayali kuran gençleri, düğün sektörünü ve beraberindeki çok sayıda meslek kolunu olumsuz etkiledi. COVİD-19 sebebiyle geçen yaz 1 Temmuz’da sezonu açan düğün sektörü bir yıl boyunca yalnızca 2 ay tam kapasite ile faaliyet gösterebildi. Eylül ayının başında düğünlerin nikah merasimi şeklinde gerçekleştirilmesi kararıyla birlikte önceki aylarda ertelenen düğünlerin büyük bir kısmı ise iptal edildi. Düğün sektörü pandemiden en fazla etkilenen sektörlerden biri oldu. Sektörde çalışan garson, ses sanatçısı, fotoğrafçı, organizasyoncu, çiçekçi vs. gibi yüzbinlerce kişi iş yapamaz hale geldi. Öte yandan düğünlere bağlı olarak iş yapan mobilyacıdan beyaz eşyacıya, halıcıdan perdeciye, kuyumcudan matbaacıya, pastacıdan şekerciye, kuaförden tuhafiyeciye, tekstilciden taksiciye kadar tüm sektörler de süreçten olumsuz etkilendi. Pandemi devam ettiği için bu yıl esnaf ve sanatkarlar olarak düğün sektöründen ciro beklentimiz düşük” diye konuştu.

“Yeni evlenecek çiftlere destek verilmeli”

Sektörün ayağa kalkması ve gençlerin hayallerine kavuşması için yeni evlenecek çiftlere destek verilmesi gerektiğini söyleyen Palandöken, “Korona virüs nedeniyle işsiz kalan ve evlenmeye niyetlendiği halde düğün masraflarını karşılayamayacağı için evliliği erteleyen çiftlerin evlilik hayalleri ekonomik nedenler yüzünden suya düşmemeli. Yuva kurmak isteyen çiftlerin hayallerinin gerçekleşmesi, düğün sektörünün canlanması ve ekonominin hareketlenmesi için yeni evlenecek çiftlere sıfır faizli ve 6 ay geri ödemesiz evlilik kredisi verilmeli. Yeni evlenecek çiftlere evlilik kredisi müjdesi verilirse hem gençlerimiz dünya evine girer hem de piyasada büyük bir hareketlenme yaşanır. Yuva kuracak çiftlerin yaptığı harcamalar 415 meslek koluna birden etki ediyor” şeklinde konuştu.