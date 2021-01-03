Palandöken: “Faturalara gelen icralar durdurulmalı”

Elektrik ve doğalgaz faturaları ödenemeyip icralar gelirken bir de zam yapılmasının esnafı ve vatandaşı çok zorlayacağını hatırlatan TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “Kış aylarında pandemi nedeniyle zor günlerden geçen esnafımızın elektrik ve doğalgaz faturalarına gelen icralar durdurulmalı. Faturalarda indirim beklerken yeni yılda zam haberlerinin gelmesinin bu faturaların ödenmesini daha da zorlaştıracağı unutulmamalı” dedi.

Esnafın elektrik ve doğalgaz faturalarına gelen icraların durdurulması gerektiğini vurgulayan Türkiye Esnaf ve Sanatkârlar Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “Elektrik ve doğalgaz faturalarında birden fazla kalemde vergi ödenmesiyle zaten tüketim bedelinin çok üzerinde faturalar geliyorken, bir de yeni yılda elektrik ve doğalgaza zam yapılması herkesi daha çok zora sokar. Pandemi döneminde bu faturaların ödenmesinde aksamalar yaşanması çok normaldir. Pandemi sürecinde geliri düşen fakat borçları ve ödemeleri devam eden esnaf ve sanatkârımızın elektrik ve doğalgaz faturalarına gelen icralar durdurulmalı. Kira, telefon, sosyal güvenlik primi, kredi borçları gibi birçok kalemde borcu olan esnafımız bu şekilde mağdur edilmemeli. Yapılan zamlar geri çekilerek aksine indirim yapılmalı” dedi.