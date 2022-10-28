Palamuttaki bolluk fiyatları düşürdü

Denizde yaşanan palamut bolluğu hem vatandaşların hem de esnafın yüzünü güldürüyor. Yaşanan bolluk palamut fiyatlarını düşürürken, Kırklarelili balıkçılar kente gelen Bulgarların palamuda talebinin çok olduğunu dile getirdi.

Karadeniz’e kıyısı bulunan Kırklareli’nin Vize ilçesine bağlı Kıyıköy beldesi ve Demirköy ilçesine bağlı İğneada beldesinde balıkçılar sezona kasa kasa palamutla başlamıştı. Her geçen gün artan balık popülasyonu hem balıkçı esnafının hem de vatandaşların yüzünü güldürdü. Palamut almak isteyen vatandaşlar balıkçılar önünde yoğunluk oluştururken, palamudun 3 tanesi 100 liradan satışa sunuluyor.

Karadeniz’de bolluğun yaşandığını söyleyen balıkçı Soner İpek, “Karadeniz’de bu sene palamut çok oldu. Karadeniz bu sene çok verim verdi. Arkasından çinakopta başladı. Bolluğun daha devam edeceğini tahmin ediyoruz ki çok lezzetli. Tahmini 60, 70 kasa satarız” dedi.

Bulgarların her Kırklareli’ne geldiğinde palamuda yoğun talep gösterdiğini vurgulayan İpek, “Bulgarların talebi çok. Geldiklerinde 2’şer, 3’er kasa palamut alıyorlar. Yani kişi başı 20’şer, 30’ar adet balık alıyorlar. Palamudun taze olduğunu gözünden anlarız. Gözünün parlak olması, renginin parlak olması ile palamudun taze olduğu anlaşılır” şeklinde konuştu.