Palamut büyüdü esnafın yüzü güldü

Zonguldak’ta av yasağının bitmesi sonrası tezgahlar hareketlenmeye başladı.

Denizlerde av yasağının kalkmasının ardından bu sene bol olan palamutun balıkçıların ve esnafların yüzünü güldürüyor. Tezgahlarda yer alan mezgit ve palamut büyümeye başladı. Palamutun tane ağırlığı 300 -400 gramı bulurken tanesi 15- 20 TL’den satılmakta. Mezgit ise 25 TL’den alıcı bulurken hem esnafı hemde vatandaşları sevindirdi. Tezgahlarda bulunan buldu.