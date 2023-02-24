Pakistanlı arama-kurtarma ekibi ülkesine döndü

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Türkiye’ye giderek arama-kurtarma çalışmalarına katılan Pakistanlı ekip ülkesine döndü.

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen bölgelerdeki arama-kurtarma çalışmalarına katılan yabancı ekipler, ülkelerine dönmeye devam ediyor. Pakistanlı arama-kurtarma ekibi de deprem bölgesindeki çalışmalarını tamamlamasının ardından Pakistan’a geldi. Ekibi, İslamabad Uluslararası Havaalanı’nda, Pakistan Eğitim Bakanı Rana Tanveer Hussain ve Türkiye’nin İslamabad Büyükelçisi Mehmet Paçacı karşıladı. Karşılamanın ardından açıklama yapan Paçacı, deprem felaketi nedeniyle Türkiye’ye destek veren Pakistan’a teşekkür etti. Türkiye ve Pakistan’ın dünyada eşi benzeri olmayan bir dostluğa sahip olduğunu vurgulayan Paçacı, Pakistanlı arama-kurtarma ekibini Türkiye’deki çalışmalarından dolayı tebrik etti.

Deprem felaketinin ardından Türkiye’ye giden 35 kişilik Pakistanlı ekip, enkaz altında kalan 13 kişiyi sağ olarak kurtarmıştı.