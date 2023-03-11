Pakistan’dan Türkiye’ye çadırlar gelmeye başladı

Pakistan’dan Türkiye’deki depremzedelere çadır taşıyan uçak Adana’ya ulaştı.

Pakistan Başkanı Şehbaz Şerif’in Türkiye’deki deprem için özel olarak başlattığı toplam 50 bin çadır gönderme kampanyasının ilk uçağı bugün Adana Şakirpaşa Havalimanı’na indi. Gelen uçakla bin 200 çadır gönderildi.

Çadırlar Pakistan’ın Ulusal Afet Yetkili Makamı (NADRA) ve diğer sivil toplum kuruluşlarının desteğiyle ile hazırlandığı belirtildi.