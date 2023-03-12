Pakistan’dan Türkiye’ye 100 ton ağırlığında kışlık çadır geldi

Pakistan Başkanı Şehbaz Şerif’in Türkiye’deki deprem için özel olarak başlattığı çadır gönderme kampanyasının ikinci uçağı Adana’ya geldi.

Pakistan’dan Türkiye’ye çadırlar gelmeye devam ediyor. Pakistan Başkanı Şehbaz Şerif’in Türkiye’deki deprem için özel olarak başlattığı toplam 50 bin çadır gönderme kampanyasının ikinci uçağı sabah saatlerinde Adana Şakirpaşa Havalimanı’na indi. Gelen uçakta 100 ton ağırlında kışlık çadır olduğu belirtildi.