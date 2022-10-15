Pakistan’dan, Bartın’daki maden kazasında hayatını kaybedenler için taziye mesajı

Pakistan Dışişleri Bakanlığı, Bartın’daki kömür madeninde meydana gelen patlama nedeniyle hayatını kaybedenler için taziye mesajı yayımladı.

Pakistan Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, “Kardeş Türkiye’nin Bartın ilindeki bir kömür madeninde çok sayıda cana mal olan bir patlama haberi Pakistan’da derin üzüntüyle karşılandı. Pakistan Hükümeti ve halkı, bu trajik can kaybı için en içten taziyelerini iletir ve hızlı ve başarılı bir kurtarma operasyonunun gerçekleşmesi için dua etmektedir. Bu olayda yaralananlar için de acil şifalar diliyoruz. Bu acı gününde, Pakistan Türk kardeşlerimizin yanındadır” ifadelerine yer verildi.