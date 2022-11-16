Pakistan’daki 11. Uluslararası Savunma Fuarı’na Türkiye damga vurdu

Pakistan’ın Karaçi şehrinde gerçekleştirilen 11. Uluslararası Savunma Fuarı ve Semineri’ne (IDEAS-2022) Türkiye’den 28 savunma sanayii firması katıldı.

Güney Asya’nın önde gelen savunma fuarlarından olan 11. Uluslararası Savunma Fuarı ve Semineri (IDEAS-2022), 4 yıl aradan sonra Pakistan’ın Karaçi şehrindeki Fuar Merkezi’nde başladı. Katılımın önceki yıllara göre daha fazla olduğu fuara Avustralya, Romanya ve Macaristan ise ilk kez katıldı. Yaklaşık 500’ün üzerinde uluslararası savunma sanayii firması ve 64 ülkeden 260’ın üzerinde delegenin yer aldığı fuara Türkiye’den de önde gelen 28 savunma sanayii firması katıldı. Silahlı araçlar, füzeler, tanklar ve savaş uçakları dahil modern savunma araçlarının 9 farklı salonda sergilendiği fuarda sofistike savaş uçağı JF-17 Thunder, Al-Khalid tankı, gemi savar seyir füzesi Harba ve diğer güçlü silahlar ziyaretçilerden büyük ilgi gördü. Bugün başlayan fuar 18 Kasım’a kadar devam edecek.