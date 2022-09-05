Pakistan’da sel felaketinin yaralarını Türkiye Mezunlar Derneği sarıyor

Son yılların en büyük sel felaketini yaşayan Pakistan halkının yaralarını Türkiye’de eğitim alan Pakistanlı Türkiye Mezunları sarıyor. Pakistan Türkiye Mezunlar Derneği (TULIP) ülke çapında yardım faaliyetlerinde bulunarak ihtiyaç sahiplerine sıcak yemek dağıtıyor.

Son yılların en büyük sel felaketi ile karşı karşıya kalan Pakistan büyük bir yıkım ile mücadele ediyor. Yoğun bir şekilde görülen muson yağmurlarının ardından ülkenin üçte biri sel sularına teslim olurken milyonlarca kişi ise evsiz kalmış durumda. Türkiye’de eğitim alarak ülkelerinde farklı sektörlerde çalışmalar yürüten Pakistanlıların kurduğu Pakistan Türkiye Mezunlar Derneği (TULIP) de bu yaşanan afet için harekete geçti. Öncelikle ihtiyaç sahiplerine sıcak yemek ulaştıran Türkiye Mezunları, ülke genelinde faaliyetlerini sürdürüyor ve afetzedelere yardım eli uzatıyor.

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı’nın (YTB) koordinasyonunda yürütülen Türkiye Bursları ile uzun yıllardır dünyanın dört bir yanından gelen uluslararası öğrencileri ağırlayan Türkiye, Pakistanlı öğrenciler için de bir cazibe merkezi. Geçmişten beri Pakistanlı öğrencilerin yoğun ilgi gösterdiği Türkiye Burslarına 1992-2022 yılları arasında Pakistan’dan toplamda 95 bin 891 başvuru yapıldı. Değerlendirmeler sonucunda başarılı bin 371 öğrenciye burs sağlandı. Kendi imkanlarıyla okuyanlar dahil eğitimlerini tamamlayarak ülkelerinde başarılı çalışmalara imza atan Pakistan kökenli mezun sayısı ise bin 547.

26 Kasım 2020 tarihinde İslamabad’da kurulan Pakistan Türkiye Mezunları Derneği ise en aktif mezun dernekleri arasında yer alıyor. Dernek şimdiye kadar, Türkiye mezunlarının bir araya getirilmesi ve Türkiye-Pakistan ticaret hacminin arttırılmasına yönelik 3 adet proje hayata geçirdi.

Toplamda ise dünyanın dört bir yanında 34 farklı Türkiye Mezunu Derneği bulunuyor.