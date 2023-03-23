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Pakistan’da Ramazan ayının ilk iftarı yapıldı
Pakistan’da Ramazan ayının gelmesi ile ilk iftar yapıldı.
Genel 23.03.2023, 18:15
Pakistan’da Ramazan ayının gelmesi ile ilk iftar yapıldı.
Ramazan ayının başlaması ile Pakistan’da ilk iftar yapıldı. Karaçi kentinde halk, camilerde bir araya gelerek toplu şekilde oruçlarını açtı. İftar yemeğinde meyve, hurma, hamur işi ve geleneksel yemekler yer aldı.