Pakistan’da maskesiz ve sosyal mesafesiz yılbaşı kutlaması

Pakistan’ın Karaçi şehrinde halk, maskesiz bir şekilde sosyal mesafeyi hiçe sayarak yeni yılı kutladı.

Dünya, korona virüs salgınının gölgesinde ikinci yılı da geride bırakıyor. Pakistan’ın Karaçi şehrinde halk, havai fişek gösterileri ile yeni yıla “merhaba” dedi. Sahilde düzenlenen havai fişek gösterisine katılan Pakistanlılar, maske ve sosyal mesafeyi unuttu. Ülkede Covid-19’un Omicron mutasyonunun artışa geçmesine rağmen maske ve mesafe kurallarını hiçe sayan Karaçililer, müzik eşliğinde doyasıya eğlendi.