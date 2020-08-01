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Pakistan’da Kurban Bayramı namazı kılındı
PAKİSTAN'IN KARAÇİ KENTİNDE KURBAN BAYRAMI NAMAZI KILINDI.
Genel 01.08.2020, 10:31
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Pakistan’ın Karaçi kentinde Kurban Bayramı namazı kılındı.
Pakistan’da Müslümanlar Kurban Bayramı namazını kılmak için camilere akın etti. Karaçi kentinde Tanzul İmam Camii’ne gelen cemaat yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınına karşı sosyal mesafe kuralına uymadan saf tutarken, bazı vatandaşların maske taktığı görüldü. Bayram namazının ardından kurbanlar kesilmeye başlandı. Pakistan Cumhurbaşkanı Arif Alvi ve Başbakan Imran Han, vatandaşları bayramın gerekliliklerini yerine getirmeye ve korona virüs salgınından en çok etkilenen yoksullara yardıma bulunmaya çağırdı.
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