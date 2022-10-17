Pakistan’da kış yaklaşırken selzedelerin çoğu çadırlarda yaşam mücadelesi veriyor

Pakistan’daki sel felaketinde etkilenenlerin yarısında fazlası kış yaklaşırken çadırlarda veya derme çatma barakalarda hayatlarını sürdürmeye çalışıyor.

Pakistan’da haziran ayından bu yana etkili olan muson yağmurlarının yol açtığı sel felaketinden etkilenenlerin yarısında fazlası kış yaklaşırken, çadırlarda veya derme çatma barakalarda hayatlarını sürdürmeye çalışıyor. Kışın yaklaşması ile barınak, gıda, temiz su ve ısınma ihtiyaçlarını karşılayamayan selzedelerin kışı nasıl geçireceği belirsizliğini korurken, Birleşmiş Milletler (BM), yaklaşık 5,7 milyon kişinin önümüzdeki üç ay içinde ciddi bir gıda kriziyle karşı karşıya kalacağı konusunda uyarıda bulundu.

Sel felaketinden 33 milyon kişi sel felaketinden etkilenirken, yaklaşık 3,6 milyon kişi işsiz kaldı. Sellerde, 615’i çocuk toplam en az bin 700 kişi hayatını kaybetti. Yaklaşık 8 milyon kişinin yerinden olduğu felakette, 2 milyondan fazla ev ya tamamen yıkıldı ya da hasar aldı. Yaklaşık 10 milyon çocuğun ise acil desteği ihtiyacı olduğu tahmin ediliyor.