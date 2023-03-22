Pakistan’da ilk teravih namazı kılındı

Pakistan’ın Karaçi şehrinde Ramazan ayının ilk teravih namazı kılındı.

Pakistan Rüyet-i Hilal Komitesi’nin Ramazan ayının ilk gününün yarın olduğunu duyurmasının ardından başta Karaçi şehri olmak üzere ülke genelinde ilk teravih namazı kılındı. Memon Camisi’nde bir araya gelen Müslümanlar ilk teravih namazının kılınmasının ardından dua etti.

Ramazan ayının ilk günü güncellenmişti

Daha önce Ramazan ayı hilali görünmediği için Ramazan ayının ilk gününün cuma günü olarak açıklayan Pakistan Rüyet-i Hilal Komitesi, yaptığı yeni açıklama ile Ramazan ayının ilk gününün yarın olduğunu duyurmuştu. Peşaver şehrinde Ramazan hilali için yapılan gözleme Pakistan Uzay ve Üst Atmosfer Araştırma Komisyonu (SUPARCO), Pakistan Meteoroloji Dairesi (PMD) ve Bilim ve Teknoloji Bakanlığı’ndan yetkililer katılmıştı.

İslam dünyasında yarın Ramazan ayı başlıyor

Suudi Arabistan, dün yaptığı açıklamada Ramazan ayı hilalinin görünmediğini duyurmuştu. Suudi Arabistan Yüksek Mahkemesi tarafından yapılan açıklamada ise, Şaban ayının bugün tamamlanacağı ve perşembe günü de Ramazan ayının ilk günü olacağı ifade edilmişti. Suudi Arabistan’ın yanı sıra Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Mısır, Kuveyt, Bahreyn, Somali, Irak, Yemen, Tunus, Suriye, Cibuti, Filistin, Lübnan, Fas ve Sudan’da da Ramazan ayının ilk günü yarın olarak duyurulmuştu.