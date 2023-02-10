Pakistan’da depremde hayatını kaybedenler için gıyabi cenaze namazı

Pakistan’da, Türkiye ve Suriye’de meydana gelen depremlerde hayatını kaybedenler için gıyabi cenaze namazı kılındı.

Pakistan’da yaşayan Müslümanlar, merkez üssü Kahramanmaraş olan ve Suriye’de de hissedilen 7.7 ve 7.6 büyüklüklerindeki depremlerde hayatını kaybedenler için camilere akın etti. İslamabad’daki camilerde kılınan cuma namazı sonrasında Kur’an-ı Kerim okunarak, dua edildi. Pakistanlılar, cuma namazı sonrasında Türkiye ve Suriye’de depremde hayatını kaybedenler için gıyabi cenaze namazı kıldı.