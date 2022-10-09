Pakistan’da coşkulu Milad-ı Nebi kutlamaları

Pakistan’da yüzlerce kişi Peygamber Efendimiz’in doğum günü dolayısıyla Milad-ı Nebi kutlamalarında bir araya geldi.

Pakistan’da Peygamber Efendimiz’in doğum gününde yapılan Milad-ı Nebi kutlamaları büyük bir coşkuyla gerçekleştiriliyor. Pakistan’ın en büyük kenti Karaçi’de mescitler, evler ve sokaklar bayraklarla ve ışıklarla süslendi. Birçok kişi yaşanan yoğunluk sebebiyle, telefon hatlarında sorunlar yaşandığını söyledi. Pakistan Telekomünikasyon Kurumu’ndan yapılan açıklamada ise hükümet emirlerine göre güvenlik tedbirleri gerekçesiyle kentin birçok yerinde telefon hizmetlerinin geçici olarak hizmet dışı bırakıldığı aktarıldı.

"Müminlere bir nimet olarak gönderildi"

Pakistan Cumhurbaşkanı Arif Alvi yaptığı açıklamada, tüm İslam alemini tebrik etti. Peygamber Efendimiz’in insanların acılarını dindirmek için bir müjde olduğunu söyleyen Alvi, insanlığın uzun süre Peygamber Efendimiz’in gelişini beklediğini de belirtti.

Öte yandan, Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif de kutlamalar dolayısıyla açıklama yaparak, "İnsanlık cehalet, baskı, zulüm ve sömürünün son bulması için yüzyıllardır Peygamberimiz Hz. Muhammed’in gelişini bekliyordu. Allah, son peygamberimiz Muhammed’i, müminlere bir nimet olarak gönderdi" ifadelerini kullandı.