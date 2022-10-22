Pakistan Federal Enformasyon ve Yayın Bakanı Aurangzeb: "İslam İşbirliği Teşkilatı üyesi ülkelerdeki medya kuruluşları arasında stratejik ortaklık kurulmalı"

Pakistan Federal Enformasyon ve Yayın Bakanı Marriyum Aurangzeb, İstanbul’da düzenlenen İslam İşbirliği Teşkilatı Enformasyon Bakanları Konferansı’nın 12. toplantısına katıldı. Konferansta konuşan Pakistan Federal Enformasyon ve Yayın Bakanı Aurangzeb, İslam İşbirliği Teşkilatı üyesi ülkelerdeki medya kuruluşları arasında stratejik ortaklıklar kurulmasını gerektiğini ifade etti.

İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Enformasyon Bakanları Konferansı’nın 12. toplantısı yapıldı. İstanbul’da düzenlenen konferansın teması, "Gelişen Çağ Sonrası Dönemde Dezenformasyon ve İslamofobi ile Mücadele" oldu. Konferansa Pakistan Federal Enformasyon ve Yayın Bakanı Marriyum Aurangzeb de katıldı. Programda konuşan Aurangzeb, İslam İşbirliği Teşkilatı üyesi devletlerin karşılaştığı zorlukların ele alınmasında medyanın rolüne vurgu yaptı. Bakan Aurangzeb konuşmasında ayrıca iklim değişikliğinin zamanın en büyük sorunu olduğunu belirtti. İİT’nın Müslümanların temel haklarını ve Müslüman azınlıkların çıkarlarını korumadaki rolüne değinen Bakan Aurangzeb, bilgi kontrol araçlarının kasıtlı kullanımının İslam ve Müslümanlar hakkındaki algıları etkilemesinden dolayı, bilgi sömürgeciliğine karşı mücadele edilmesi ve yeni bağımsız bir bilgi rejiminin kurulması gerektiğini belirtti. Bakan Aurangzeb, birçok Müslüman ülkenin bağımsız medyaya sahip olduğunu ve İslamofobinin klişe imajlarla insanların zihnine nüfuz ettiğini, Müslüman devletler arasında bilgi sinerjileri oluşturmak açısından daha fazlasının yapılması gerektiğini anlattı.

İslamofobi ile mücadele mekanizmalarından da bahseden Bakan Aurangzeb, İİT üyesi ülkelerdeki medya kuruluşları arasında stratejik ortaklıklar kurulmasını, hoşgörü ve dezenformasyonun reddi gibi İslami değerlerin yayılması için Ortak İslami Medya Eylemi’nin kabul edilmesini ve kültür alanında ve medyada karşılıklı paylaşıma geçmek için somut hedeflerin kurumsallaştırılmasını önererek gelişen sosyal medya ve siber uzay çağında dezenformasyon ve İslamofobi üzerine bir çalışma grubu kurulması gerektiğini ifade etti.

Pakistan Federal Enformasyon ve Yayın Bakanı Marriyum Aurangzeb, "Son zamanlarda Pakistan, büyük can, mal ve geçim kaybına neden olan, benzeri görülmemiş, iklim kaynaklı sel felaketleriyle karşı karşıya kaldı. İİT üyesi ülkelerdeki medyanın ve uluslararası toplumun iklim değişikliğiyle mücadeleye yönelik dayanıklılık oluşturmaya yönelik iklim finansmanını geliştirmek için acil, çeşitlendirilmiş ve kararlı eylemlerinin öneminin altını çizme sorumluluğu vardır” diye konuştu.