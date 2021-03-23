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Pakistan Büyükelçiliği’nde Milli Gün kutlandı

Pakistan’ın Ankara Büyükelçiliği’nde 23 Mart Pakistan Milli Günü nedeniyle tören düzenlendi.

Genel 23.03.2021, 11:20
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Pakistan Büyükelçiliği’nde Milli Gün kutlandı

Pakistan’ın Ankara Büyükelçiliği’nde 23 Mart Pakistan Milli Günü nedeniyle tören düzenlendi.

Pakistan Büyükelçiliği’nde düzenlenen törende Pakistan Milli Marşı okunarak, Pakistan bayrağı göndere çekildi. Kur’an-ı Kerim tilavetinin ardından Pakistan Cumhurbaşkanı Arif Alvi ve Pakistan Başbakanı İmran Han’ı Milli Gün vesilesiyle yayımladığı mesajlar okundu. Pakistan ve Pakistan halkı için dua edilen programda, Türkiye-Pakistan dostluğunun nişanesi olarak üzerinde Türkiye ve Pakistan bayrağı bulunan pasta kesilip davetlilere ikram edildi. Törende pandemi dolayısıyla uyulması gereken maske ve sosyal mesafe kuralları ise ihlal edilmedi.
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