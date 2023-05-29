Pakistan Başbakanı Şerif’ten Cumhurbaşkanı Erdoğan’a tebrik mesajı

Pakistan Başbakanı Muhammed Şahbaz Şerif, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turunu kazanmasının ardından tebrik etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turunun resmi olmayan sonuçlarına göre kazanmasının ardından tebrik mesajları gelmeye devam ediyor. Pakistan Başbakanı Muhammed Şahbaz Şerif’in Cumhurbaşkanı Erdoğan’a mesajında, “Kardeşim Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı seçim zaferinden dolayı en içten duygularımla tebrik ediyorum” ifadelerini kullandı. Başbakan Şerif, Erdoğan’ı halk için hizmet eden sayılı dünya liderleri arasında göstererek, “Mazlum Müslümanlar için bir dayanak noktası ve haklarının coşkun sesi olmuştur” dedi. Türkiye’deki cumhurbaşkanlığı ve genel seçimlerin, Türk halkının Erdoğan liderliğine olan güvenini ve inancını yansıttığını ifade ederek, Pakistan ile Türkiye arasındaki ikili ilişkilerin güçlenerek devam edeceğini ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’la güçlü ortaklıklar kurmayı dört gözle beklediğini belirtti.

Almanya Başbakanı Olaf Scholz ise sosyal medya hesabından yayınladığı tebrik mesajında, “Almanya ile Türkiye yakın ortaklardır ve aynı zamanda sosyo-ekonomik olarak da birbirimize yakınız. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı yeniden seçilmesinden dolayı tebrik ederiz. Şimdi ortak konularımızı yenilenmiş bir güçle ilerletmek istiyoruz” ifadelerini kullanmıştı.