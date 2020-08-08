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Padişaha hediye taşınan Karamürsel sepetinin namı dünyaya yayıldı

OSMANLI TARİHİNİ KONU ALAN DİZİLERDE KULLANILMAYA BAŞLANMASI İLE ESKİ ÜNÜNÜ KAZANAN KARAMÜRSEL SEPETİNE İNTERNET ARACILIĞINA DÜNYANIN HER NOKTASINDAN TALEP GELİYOR. KARAMÜRSEL SEPETİNDEN PAZAR ARABASI, BEŞİK GİBİ BİRÇOK ÜRÜN ÜRETEN MEHMET ALİ KAYGUN, ÜRÜNLERİNİ BİRÇOK ÜLKEYE İHRAÇ EDİYOR.

Genel 08.08.2020, 11:32
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Padişaha hediye taşınan Karamürsel sepetinin namı dünyaya yayıldı

Osmanlı tarihini konu alan dizilerde kullanılmaya başlanması ile eski ününü kazanan Karamürsel sepetine dünyanın her noktasından talep geliyor. Karamürsel sepetinden pazar arabası, beşik gibi birçok ürün üreten Mehmet Ali Kaygun, sepetlerini birçok ülkeye ihraç ediyor.

Kocaeli’nin Karamürsel ilçesinde yaşayan Mehmet Ali Kaygun, baba mesleği Karamürsel sepeti imalatını 50 yıldır sürdürüyor. Osmanlı padişahı Sultan Abdulaziz’e hediye taşınan Karamürsel sepetinin gelecek nesillere aktarılması için yıllardır çabalayan Kaygun, Karamürsel ilçesinde bulunan dükkanında Karamürsel sepetinden beşik, pazar arabası, avizeler başta olmak üzere bir çok ürün üretmeye başladı. Kaygun’un internet sitesi üzerinden satışa çıkarttığı ürünlere, Türkiye’nin farklı şehirlerinde yaşayan vatandaşların yanı sıra, yurt dışında yaşayan insanlar da büyük ilgi gösteriyor. Kaygun gelen talepler doğrultusunda dünyanın birçok ülkesine Karamürsel sepeti ihraç ettiğini söyledi.

Osmanlı tarihini anlatan diziler, Karamürsel sepetine ilgiyi arttırdı

Karamürsel sepetinin, Osmanlı tarihini anlatan dizilerde kullanılmasıyla tekrar ilgi görmeye başladığını ifade eden Kaygun, “Babamın ustası bu işi yapıyormuş. Babamdan devraldığım bu işi 50 yıldır da ben yapıyorum. Bir iş sevmeden yapılmaz, ben de işimi severek yapıyorum. Her gün ürün yelpazemizi genişletmeye çalışıyoruz, bunu da yaptığımızı düşünüyorum. Karamürsel sepetinin namı Osmanlı döneminden gelmesi ve sağlamlığından, kullanılan tekniğinden ve kestane ağacından yapılmasından kaynaklanıyor. Biz Karamürsel sepetinden çok güzel Pazar arabaları, bebek beşiği yaptık. Televizyonlardaki filmler diziler ve reklam filmlerinde ürettiğimiz birçok ürün kullanılıyor. Osmanlı dönemini anlatan diziler ile Karamürsel sepetinin tekrar ününe kavuşması ile birçok ürünümüz tekrar kullanılmaya başlandı” dedi.

“İnternet aracılığıyla dünyanın her noktasına gönderebiliyoruz”

İnternet aracılığı ile birçok ülkeye ihracat yaptıklarını dile getiren Kaygun, “İnternet aracılığıyla dünyaya ulaşıyoruz. Karamürsel sepetini daha çok geliştireceğiz. Müşterilerimiz bizi dünyanın her yerinden buluyorlar. Karamürsel sepetimiz neredeyse bitme noktasına gelmişti ama artık internet aracılığıyla dünyanın her noktasına gönderebiliyoruz. Karamürsel sepetinin geliştirilmesi için ilçemizde bir Karamürsel sepeti sokağı yapıyoruz. Bir de bir sepet mağazası yapmak için çalışmalar yapıyoruz. Bu şekilde daha çok insana ulaşmayı hedefliyoruz” diye konuştu.

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